Flere amerikanske marinesoldater bidro i redningsarbeidet da et fly bommet på rullebanen og krasjlandet i en lagune i Mikronesia fredag forrige uke.

Én savnet

– Sjekket du toalettet, kan man høre en soldat spørre en annen mens de sjekker om noen fortsatt befinner seg på det oversvømte flyet.

Det var 35 passasjerer og et mannskap på 12 stykker om bord da ulykken skjedde. Flyet tilhører Air Niugini, som er det statlige flyselskapet i Papau Ny Guinea.

Minst syv mennesker ble skadd, og selv om flyselskapet først meldte om at alle var reddet ut og i live, kom det melding lørdag om at én passasjer var savnet.

I en uttalelse sier Air Niugini at de samarbeider med lokale myndigheter, sykehus og etterforskere for å finne mannen. Det er ikke bekreftet enda om mannen er gjort rede for.

Flyet holdt seg flytende etter ulykken og en rekke lokale småbåter bidro i arbeidet med å redde folk opp av sjøen, deriblant de amerikanske soldatene.

– Ja, vi fikk med alle sammen, sier en soldat avslutningsvis før de avslutter redningsoppdraget.

Så vannet fosse inn

En passasjer forteller at flyet kom inn svært lavt.

– Det var uvirkelig. Jeg trodde det bare var en hard landing, men så oppdaget jeg et hull på siden av flyet og vannet fosset inn, og jeg tenkte: Dette skal ikke kunne skje, forteller journalist Bill Jaynes i en Facebook-video.

– Vi kom inn svært lavt. Dessverre fikk kabinpersonalet panikk og begynte å skrike. Jeg prøvde å holde meg rolig og hjelpe til så langt jeg kunne, sier Jaynes.