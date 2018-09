29. mars neste år skal britene etter planen ut av EU, i det som er blitt kjent som brexit. For å feire utmeldingen ønsker statsminister Theresa May å arrangere en gedigen og landsomspennende festival, og reaksjonene på sosiale medier lot ikke vente på seg.

Monty Python-referanser

Twitter-bruker Simon Bruni henviser til en scene fra middelalderkomedien Monty Python and the Holy Grail, der en gruppe munker slår seg selv i fjeset med planker, mens komiker David Schneider, som har laget et forslag til programplan for festivalen, skisserer blant annet muligheten til se Storbritannias siste avokado.

– Jeg planlegger en meny for festivalens gatefest – grillet rotte med brennesle- og løvetannsalat, skriver Nia Percy på Twitter.

Brexit latest: Live footage emerges of the Festival of Brexit: pic.twitter.com/cHY4rxfmxc — Simon Bruni (@SimonBruni) 30. september 2018

Ifølge en pressemelding fra det konservative partiet skal festivalen hete «The Festival», og de trekker linjer til tidligere arrangement som den grandiose feiringen av Viktoriatiden i 1851 og «Festival of Britain», som ble avholdt i etterkant av andre verdenskrig.

– For nesten 70 år siden var Festival of Britain et symbol for forandring. Storbritannia står igjen foran en ny fremtid som en utadseende global handelsnasjon, sier statsminister May i en pressemelding.

Here are some of the key attractions already booked for Theresa May’s Festival of Brexit. #marr pic.twitter.com/ORXQtUBaND — David Schneider (@davidschneider) 30. september 2018

Milliardkonstnad

May omtaler den planlagte festivalen som en generasjonsfeiring som skal hylle nasjonens talent og fornyelse. Den grafiske designeren Richard Littler har et litt annet syn på sammenligningen mellom Festival of Britain og den planlagte festivalen – Med utgangspunkt i plakaten fra 1951.

Festivalen skal etter planen arrangeres i 2022, og partiet ønsker å bruke drøyt 1,2 milliarder norske kroner på å planlegge arrangementet, som de mener vil kunne generere milliarder av britiske pund i inntekter.

Selv om det er langt mellom støtteerklæringene på Twitter, har festivalen har også sine tilhengere, blant annet fra delegatene fra det konservative parti, som har hatt en partisamling i Birmingham i helgen. Og twitterkontoen Artists for Brexit skriver blant annet:

The Festival of Brexit Britain.

My poster based on the 1951 original. pic.twitter.com/APZwCM5JBc — Richard Littler (@richard_littler) 30. september 2018

– Vi hadde elsket å se en suksessfull festival. Men vi ønsker også at myndighetene skal rekke ut en hånd til kulturnæringen for å skape en positiv visjon for brexit.