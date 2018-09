US Marines har fått utvide aktivitetene med inntil 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

Nå fører russisk aggresjon til at også Storbritannia øker sitt militære nærvær i Arktis, sier britenes forsvarsminister Gavin Williamson til The Telegraph.

Forsvarsministeren sier i en pressemelding søndag at issmeltingen i Arktis, kombinert med en økt russisk ubåtaktivitet og militarisering i nordområdene gjør det nødvendig med en strategi for å møte trusler som måtte dukke opp.

Avisen Telegraphs opplysninger om at det skal etableres en egen base i Nord-Norge for britene, stemmer imidlertid ikke, opplyser Forsvarsdepartementet til TV 2.

800 britiske soldater på vintertrening

– Forsvarsdepartementet avviser at det er snakk om å etablere en egen base i Nord-Norge for britene. Dette er en oppfølging av gjeldende langtidsplan der øving og trening med allierte flyttes fra Åsegarden leir og samlokaliseres med norske avdelinger i Indre Troms, sier statsråd Frank Bakke-Jensen (H) via Forsvarsdepartementets pressevakt Ann Kristin Salbuvik.

I et intervju med TV 2 hyllet nylig USAs øverstkommanderende i Europa norske styrker som eksperter på nordområdene, og la til at US Marines setter stor pris på å trene i Norge.

I 2019 kommer rundt 800 britiske soldater og marineinfanterister til Norge for å trene på vinterkrig. Det britiske forsvarsdepartementet sier at det legges opp til unike muligheter for de britiske styrkene.

– Vi har i mange år hatt et betydelig antall britiske soldater som driver vintertrening i Norge, der antallet har variert fra mellom omlag 600 til 1100. 2018 har vært et år med unormalt lavt antall og britene ønsker nå å justere antallet som får trening under vinterforhold i Norge. Økt alliert øving og trening i Norge med nære allierte, inkludert britene, er i tråd med ambisjonen i gjeldende langtidsplan, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.