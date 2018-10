Tirsdag fra klokken 20.00: Manchester United-Valencia på TV 2 Sport 1 og Sumo!

José Mourinhos spillere hadde bare 58 sprinter seg i mellom hele kampen, ifølge tall fra Opta.

Før den sjuende serierunden hadde ingen lag stått for færre sprinter i en Premier League-kamp.

– Under Mourinho har Manchester United hele tiden vært blant dem som har løpt minst. Det har noe med spillestil å gjøre, påpeker TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Men:

– Det som var merkbart mot West Ham, var den totalt manglende aggressiviteten i forsvarsspillet. Det var en United-gjeng som lå langt inne på egen halvdel. West Ham kunne gjøre som de ville på midten, konstaterer Myhre.

– Lenge siden jeg har sett en større kontrast

Senere på dagen møttes Chelsea og Liverpool på Stamford Bridge. Chelsea-spillerne stod for 119 sprinter, mens Liverpool-spillerne stod for 154.

Altså dobling av de blå fra London, og ikke langt unna en tripling av erkerivalen sammenlignet med Manchester Uniteds tall.

– En større kontrast i forsvarsspillet enn det var mellom klubbene der, er det lenge siden jeg har sett i Premier League, sier Myhre.

Han understreker at det ikke spesifikt var antall sprinter som stoppet Manchester United.

– United var ekstremt passive og tafatte. Det var rett og slett skremmende å se på. Under Mourinho har de hatt en litt sånn type spillestil hele veien, men det har ikke vært så graverende som vi så i forsvarsarbeidet i går, mener TV 2s fotballekspert.

– Totalt blottet for selvtillit

Det er ikke bare i forsvarsarbeidet Myhre mener de røde djevlene var passive på London Stadium. Han bet seg også merke i at Mourinhos menn ikke var særlig villige til å ta overgangene, og ofte overlot jobben til bare Romelu Lukaku og Anthony Martial på topp.

– Det er et lag totalt blottet for selvtillit. Har du mangel på selvtillit, kan du bli passiv og usikker. Jeg tenker at det er en sum av mye som var utslaget, sier han.

Tre tap og bare ti poeng er Manchester Uniteds svakeste sesongstart i Premier League-æraen.

Spekulerer på sparking

Det har fått flere til å spekulere på om deres portugisiske manager snart må gå. Blant andre hevder tabloidavisen Daily Mail å sitte på opplysninger om at flere innad i klubben tror at Mourinho kan få sparken i løpet av den kommende uken.

TV 2s fotballekspert tror imidlertid han kommer til å få mer tid på seg enn som så.

– Før sesongen sa jeg at han har denne sesongen på seg til å vinne noe stort. Jeg har ikke forandret mening. Nå ser det ut som ligaen er kjørt, og da er det Champions League som gjenstår. Om han får muligheten til det, gjenstår å se. Disse prestasjonene heller bensin på bålet. Det er det ikke tvil om, konstaterer han.

På tirsdag fortsetter Mourinhos jakt på Champions League-trofeet når Manchester United tar imot Valencia på Old Trafford. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 eller Sumo fra klokken 20.00!