Lillestrøm-Stabæk 3-2

To lag i deseprat poengnød møttes på Åråsen søndag kveld. Stabæk lå poenget foran Lillestrøm før kampen.

Bæringene lå under nedrykksstreken etter 68 minutters spill. Ett minutt og to Franck Boli-mål seinere var situasjonen snudd på hodet. Plutselig hadde Stabæk fått en luke ned til Start på kvalikplassen.

Innbytteren snudde kampen

Mannskapet til Henning Berg kom brutalt ned på jorden igjen ti minutter seinere.

To scoringer av forsvarsspilleren Mats Haakenstad (!) på 160 sekunder sendte Kanarifansen til himmels og Lillestrøm opp på trygg grunn. Haakenstad startet kampen på benken, men ble kastet innpå et kvarter før slutt.

– Jeg var veldig skuffet og frustrert over å bli satt på benken. Jeg skulle inn å svare på tiltale. På 15 minutter hjelper det ikke å spille en god kamp, da må man ha assist eller mål. Jeg følte jeg knakk den i dag, sier Haakenstad til Eurosport.

– For en herlig dramatikk. Slik kommer vi til å få det hver runde fremover, utbrøt en begeistret Ole Martin Årst i FotballXtra.

– Når man leder 2-1 må man forsvare frispark og innlegg i boks bedre enn i dag. Det var lettkjøpte mål Lillestrøm fikk, sier Stabæk-trener Henning Berg til Eurosport.

Med 3-2-seieren har Lillestrøm fått en liten luke ned til Stabæk på kvalikplassen. Lillestrøm står med 25 poeng. Stabæk og Start, som ligger på nedrykksplass, står med 23 poeng.

Helt nederst ligger Sandefjord med 15 poeng.

Vålerenga slo Start 3-2 på Intility Arena. Sam Johnson scoret VIFs to første mål. Oslo-laget så ut til å være på vei mot en trygg seier, men så blåste Mathias Bringaker nytt liv i kampen to minutter før slutt. Poenghåpet ble effektivt slukket av Bård Finne minuttet seinere. Herolind Shala scoret et trøstemål helt på tampen.

Sjette strake tap for Sarpsborg 08

​I toppen klatret Haugesund forbi Molde etter 1-0-seieren mot Bodø/Glimt. Molde kan ta bronseplassen tilbake med poeng hjemme mot Rosenborg søndag kveld. Ranheim har også heng på medalje etter en sterk 2-1-seier hjemme mot Kristiansund. Trønderne ligger tre poeng bak Haugesund.

Sarpsborg 08 gikk på sitt sjette strake tap. Strømsgodsets Mustafa Abdellaoue ble matchvinner med en straffescoring like før pause. Drammenserne fikk med det et lite pusterom i nedrykksstriden. Godset ligger på 12. plass, tre poeng foran Start og Stabæk.