Tennisstjernen Serena Williams (37) er blant klodens aller største idrettsstjerner. Denne sesongen har hun kommet tilbake på banen etter å ha født datteren Alexis Olympia den 1. september.

Men det er ikke bare tennis som er viktig for legenden med 23 Grand Slam-triumfer.

Nå har hun delt et svært viktig budskap med sine 9,9 millioner følgere på Instagram.

Fordi det er «Breast Cancer Awareness Month», en måned der man setter spesielt fokus på brystkreft, gjør 37-åringen sitt for at kvinner skal sjekke seg jevnlig.

– Ja, dette tok meg ut av komfortsonen min, men jeg ville gjøre det fordi det er et problem som påvirker kvinner av alle farger, over hele verden. Tidlig deteksjon er nøkkelen – det redder så mange liv, skriver Williams under videoen hun har lagt ut.

I videoen mimer hun til den kjente Divinyls-hiten «I Touch Myself».

– Musikkvideoen er en del av «I Touch Myself»-prosjektet som ble skapt til ære for den berømte divaen Chrissy Amphlett, som døde av av brystkreft og som ga oss sin hitlåt for å minne kvinner om å sette helsen sin først, forklarer Williams.

Divinyls-sanger Chrissy Amphlett døde bare 53 år gammel i 2013.

I Norge går Kreftforeningen i gang med sin Rosa Sløyfe-aksjon mandag. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning.

På Kreftforeningens nettsider kan man lese om hvilke symptomer man skal se etter.