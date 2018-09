Ekteparet Rune og Anne Margrethe skulle pusse opp huset sitt på Vennerød i Stokke da de oppdaget flere hvalbein som lå begravd under huset.

– Vi trodde først at det var hvit kalkstein. Da de dro det ut var det tre meter lange bein, forteller Anne Margrethe til TV 2.

Under huset fant de blant annet en del av en ryggvirvel og to kraftige kjevebein.

– Jeg tenkte bare: «oi,oi, oi», sier hun.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Tidligere hvalfanger

Ekteparet har bodd i huset i to år. Det ble bygget i 1914 og det var under et tilbygg som ble laget på 50-tallet at de fant beinene.

Noen dager før de fant beinene hadde de hogget trær med naboen.

Noe som gjorde at de forsto at de hadde funnet bein fra en hval, var at naboen deres tilfeldigvis hadde fortalt en historie om den tidligere gårdseieren.

– Han fortalte at mannen som hadde eid gården ved siden av oss for rundt 60 år siden var hvalfanger og hadde en stor portal ved inngangen laget av en hvalkjeve, forteller Kaasa.

RYGGVIRVEL: Dette er en del av en ryggvirvel fra en hval som ble funnet under huset til ekteparet. Foto: Privat

Flere muligheter

Anne Margrethe forteller at de er usikre på hva de skal gjøre med funnene.

– Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Det er en knivmaker som er interessert. Likevel så vet vi ikke hvor brukbart det er med tanke på kvaliteten, sier hun.

Hvaltenner er et attraktivt samleobjekt og selges for over 1000 kroner per tann.

Kaasa håper de kan finne ut om beina har like høy verdi.