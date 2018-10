Søndag tok Aune Sand (52) avgjørelsen om at han trekker seg fra Skal vi danse.

– Hvis en deltaker først ønsker å trekke seg, så kan vi ikke tvinge noen til å være med videre i «Skal vi danse», og vi respekterer Aunes valg, sier programredaktør Jarle Nakken.

Reglene i Skal vi danse er slik at dersom en deltaker velger å forlate konkurransen, så vil den deltakeren som sist røk ut, få tilbud om å komme tilbake.

– Vi er veldig glade for at Amalie har takket ja til å fortsette, og gleder oss veldig til å se henne på parketten igjen neste lørdag. Vi takker Aune for alle de fine øyeblikkene han har gitt oss i «Skal vi danse», og ønsker han lykke til videre, sier Nakken.

BYTTER PLASS: Aune Sand velger å gi plassen sin i Skal vi danse til Amalie Snøløs. Her er de fotografert sammen med Martine Lunde på TV 2s høstlansering. Foto: Eivind Senneset/TV 2

I et innlegg på Instagram skriver Sand et langt avskjedsbrev til dansepartneren Ewa Trela og resten av gjengen i Skal vi danse.

Der skriver han blant annet at han takker Ewa for å ha vist ham dansen, og at han fristiller sin plass i konkurransen så Amalie får muligheten til å bli invitert tilbake.

Sendt hjem av TV-seerne

Lørdag måtte TV-profilen Amalie Snøløs (22) og dansepartneren Jørgen Nilsen (28) egentlig forlate Skal vi danse.

De tapte danseduellen mot Aleksander Sæterstøl (22) og fikk færrest stemmer av TV-seerne.

Det var lite som skilte de to TV-profilene: Sæterstøl fikk 51 prosent av stemmene, mens Snøløs fikk 49 prosent.

På sidelinjen sto Sand med et sjokkert uttrykk. Selv om han fikk færrest poeng av dommerne denne lørdagen, ble han reddet av TV-seerne og slapp akkurat unna danseduell.

Se Aunes dans fra lørdag i videoen i toppen av saken.

Sand har tidligere vært ute av Skal vi danse, da han ble stemt ut som andremann av danseprogrammet. Men kun dager etter Sands exit ble det klart at Frank Løke (38) ikke fikk fortsette i programmet etter hans mye omtalte stunt på direkten, og Sand fikk komme tilbake.

Åtte kjendiser igjen

Dette betyr at disse fire kjendisene nå er ute av Skal vi danse: Marianne Krogness og Dorthe Skappel, som ble stemt ut som førstemann og tredjemann, Frank Løke, som ikke fikk fortsette i programmet, og Aune Sand, som nå har valgt å trekke seg.

Åtte kjendiser, deriblant Amalie Snøløs, står igjen i konkurransen.

Se Skal vi danse på TV 2 og TV 2 Sumo lørdager klokken 19.30.