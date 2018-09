– Nora har nesten sluttet å håpe på de gode nyhetene nå

Danmark-Norge 20-25

– Det er helt forferdelig. Hun har det grusomt, og det gjør veldig vondt for meg òg, forklarer tvillingsøster Thea Mørk overfor TV 2.

Akkurat hvor lenge Nora Mørk er ute vet ikke landslagslegene før hun opereres i løpet av de nærmeste dagene.

Det som er garantert, er at hun ikke rekker EM.

– Hun har nesten sluttet å håpe på de gode nyhetene nå, men jeg skal håpe for begge. Jeg vet at vi kommer til å se henne tilbake igjen, sier Thea Mørk.

– Kontrastene er store

Selv beskriver landslagets største stjerne seg som motløs. Det har tvillingen stor forståelse for.

– Kontrastene er store, hun hadde et EM å se frem mot og trene til. Nå blir det vanskelig å finne motivasjon med en gang. Men jeg vet at det bor altfor mye i henne til at hun kommer til å slutte. Det hodet hennes klarer ikke det, sier hun.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal er også lei seg for at Nora Mørk ikke rekker mesterskapet i Frankrike.

– Det er kjempetrist. Det er bare nok et slag i ansiktet, og veldig vondt for henne. Hun får ikke gjort noe annet enn bare å jobbe seg igjennom det òg, konstaterer Bredal Oftedal.

Målvaktene imponerte

På den positive siden spilte Norge en solid defensiv kamp i Horsens, godt hjulpet av solid målvaktspill fra Silje Solberg og Katrine Lunde.

Solberg hadde en redningsprosent på 39 i første omgang, mens Lunde hadde 43 i andre.

Sistnevnte ble kåret til banens beste av Golden League-arrangørene.

– Det er et veldig defensivt solid Norge, og et veldig solid målvaktspill, oppsummerer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

To strafferedninger på rad

Håndballjentene festet grepet om prestisjekampen mot Danmark tidlig.

Da Amanda Kurtovic satte sin straffe i kampens ellevte minutt, var de norske kvinnene foran med tre mål.

Danskene bet imidlertid tennene sammen. Norge bommet og bommet, og ti minutter etter tremålsledelsen sendte Mette Tranborg hjemmelaget foran.

Kanskje var det oppvekkeren Thorir Hergeirssons lag trengte. Til pause gikk Norge med 14-12-ledelse, takket være to strafferedninger på rad fra Silje Solberg.

– Det sier litt om hvor vanskelig det er å komme inn på Norges lag, konstaterte TV 2-kommentator Harald Bredeli, og siktet til at målvakten i utgangspunktet ikke var med i Norges VM-tropp i fjor.