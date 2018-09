Mørk: – Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, og mistet motet og motivasjonen

Se Danmark-Norge på TV 2 og Sumo kl. 16.55.

Nora Mørks (27) drøm om EM-spill med Norge i desember er knust.

Det var i begynnelsen av februar at Mørk røk det fremre korsbåndet i sitt høyre kne, og måtte under kniven.

I slutten av august kunne TV 2 melde at hun så smått hadde begynt håndballtrening igjen, og at hun selv trodde at hun kunne spille for fullt igjen i slutten av oktober.

Nå må hun gjennom en ny operasjon.

– Jeg fikk en vridning på trening for to uker siden, og trodde og håpet det bare var en liten strekk. Tok en pause, men hadde en veldig dårlig følelse. Det har bare gjort vondere og vondere, sier Mørk til TV 2.

Det er menisken som er problemet denne gangen, men en operasjon må til for å finne ut nøyaktig hva problemet er.

– Hvis jeg må inn og sy menisken, forventer jeg det verste. Da kan det bli nye seks måneder, sier hun.

Mørk er nedbrutt etter det nye tilbakeslaget.

– Nå blir det faktisk å legge seg under kniven med knærne for åttende gang. Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å mistet motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien blir videre, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sier Györ-stjernen.

– Nå har jeg mistet troen

Mørk har allerede vært ute i åtte måneder etter at korsbåndet røk i februar.

– Jeg har ikke dårlig tid, så jeg må bare gjennom opptreningen igjen, men nå har jeg mistet troen. Det hele føles litt meningsløst. Nå vet jeg ikke hva jeg tør å tro og håpe på lenger, sier hun.

27-åringen hadde følt seg skråsikker på at hun skulle spille EM med Norge i desember.

– Jeg var så nær nå, for etter korsbåndskaden skulle jeg begynne å trene for fullt på mandag. Jeg var 99 prosent sikker på at jeg skulle rekke EM, men det var selvfølgelig for godt å være sant.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson har lenge vært sterkt i tvil om at at Mørk kunne rekke EM.

– Nå har vi visst en stund at hun har hatt et tilbakefall. Det er veldig synd, men samtidig har jeg vært en av dem som var mer realistisk og tenkte at EM kom for tidlig. Det er veldig synd for Nora, men hun får god hjelp og er i gode hender, sier Hergeirsson til TV 2.