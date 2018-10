Atomtrusselen mot Norge er tilbake igjen

– Norske myndigheter ser igjen på bruk av kjernefysiske våpen nær eller på norsk territorium som et ikke utenkelig scenario, skriver Statens strålevern i sin oppdaterte trusselvurdering for Kriseutvalget for atomberedskap.

Bruk av kjernevåpen mot Norge har ikke blitt vektlagt i norsk atomberedskapsplanlegging etter den kalde krigen, heter det i vurderingen.

Selv om sannsynligheten for at Norge skal bli berørt vurderes som svært lav, har Kriseutvalget for atomberedskap fått i oppdrag å vurdere et scenario som omfatter bruk av kjernefysiske våpen, samt utarbeide tiltak hvis det skjer.

I 2018 står den såkalte dommedagsklokka på to minutter før midnatt, det nærmeste som verden noensinne har vært apokalypsen.

USA og Russland moderniserer sine kjernefysiske våpen, og Nord-Korea, Kina og Pakistan ruster også opp.

Ukrainske myndigheter har ikke kontroll på strålekilder i okkuperte områder, noe som øker faren for tyveri og smugling.

Flere hendelser i blant annet Belgia har ført til økt fokus på faren for at radioaktivt materiale kan komme på avveie og brukes i terroraksjoner.

Anbefaler jodtabletter

Dagens trusselbilde gjør at tilfluktsrom igjen er blitt et relevant sivilt beskyttelsestiltak. Det er imidlertid store forskjeller i dekningsgraden i norske byer. Ifølge Oslo kommune vil det koste 30 millioner kroner å ruste opp 15 offentlige tilfluktsrom i hovedstaden.​

I september gikk Kriseutvalget for atomberedskap ut med en anbefaling om at alle landets kommuner må ha jodtabletter tilgjengelige for barn, unge under 18 år, gravide og ammende.

– Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

I rapporten om endringene i trusselbildet heter det at «alvorlige atomhendelser kan inntreffe og ramme Norge eller norske interesser».

– Hvis en slik hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til konsekvenser for liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser. Håndteringen av en slik alvorlig hendelse vil være krevende, både på kort og lang sikt, skriver Statens strålevern.

– Nye utfordringer

Norske strålevernmyndigheter sier at trusselbildet på atomberedskapsområdet har endret seg de siste årene.