Superveteranen Valverde (38) tok etterlengtet VM-gull

Den spanske veteranen Alejandro Valverde (38) vant herrenes fellesstart i sykkel-VM. Han spurtslo franske Romain Bardet, kanadiske Michael Woods og nederlandske Tom Dumoulin etter 258,5 beintøffe kilometer fra Kufstein til Innsbruck.

– I en alder av 38 år, etter seks ganger på pallen, etter to ganger sølv og fire ganger bronse får Valverde det etterlengtede VM-gullet og skal kjøre det neste året i regnbuetrøya. For et regi på dette dramaet, utbrøt kommentator Christian Paasche da Valverde passerte målstreken først.

Det betyr at Peter Sagans periode i verdensmestertrøyen er over. Sagan brøt landeveisrittet med rundt 70 km til mål. Dermed stoppet Valverde Sagans rekke på tre strake verdensmesterskap.

– Det er utrolig, etter å ha tapt så mange ganger. Dette er en seier for laget, sier Valverde i seiersintervjuet.



Romain Bardet tok sølv, mens Michael Woods kapret bronsen. Odd Christian Eiking ble beste nordmann på 30. plass. Vegard Stake Laengen, som var i brudd gjennom store deler av dagen, ble nummer 43.

FRA EN VERDENSMESTER TIL EN ANNEN: Peter Sagan fikk æren av å henge gullmedaljen rundt halsen til Alejandro Valverde.

– Vi hadde et håp om at Vegard skulle rekke bakketoppen en gang til. Guttene gjorde en bra innsats. Det var dumt at Markus veltet og Carl Fredrik punkterte. Kanskje det hadde vært muligheter til å komme lenger opp, men vi skal si oss fornøyde med denne dagen, sier landslagstrener Gino Van Oudenhove.

Stake Laengen imponerte

​Norge var representert ved Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking, Carl Fredrik Hagen, Markus Hoelgaard og Vegard Stake Laengen.

Stake Laengen kom med i et tidlig brudd med ti andre ryttere. Han rev seg løs sammen med danske Kasper Asgreen, Jacques Janse Van Rensburg og Robert Britton etter drøyt 70 kilometer. Med rundt 50 kilometer igjen var det kun dansken og Stake Laengen i teten.

Asker-karen og Asgreen holdt stand til det gjenstod 22,8 km. Da ble de kjørt inn av favorittgruppen og takket hverandre for samarbeidet.

– Det ble som fryktet

​Bystrøm var den første nordmannen som brøt.

– Det ble som fryktet. Jeg hadde håpet å henge med lengre. Det var aldri hvile å få i bakken. Etter tre runder var det over, sier Bystrøm til TV 2.

Boasson Hagen fikk trøbbel med rundt 70 kilometer igjen. Litt seinere valgte han å bryte.

– Det ble for tøft. Det er langt å kjøre 50 kilometer ekstra når man har falt av, sier Boasson Hagen, som ikke klarte å holde følge med de beste klatrerne.