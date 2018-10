Kaggestad reagerer: – Det er jo helt feil

– Hvilket terningkast gir du Norge i VM?

– Det er godkjent. Jeg vil si fire-fem, fordi vi har gjort det beste utfra forutsetningene, sier president i Norges Cykleforbund, Jan-Oddvar Sørner til TV 2.

Den knalltøffe løypen i Innsbruck har ikke passet de norske rytterne.

Ludvig Fischer Aasheims 15. plass i U23-rittet er beste norske plassering på fellesstart i alle klasser.

– Vi tar med oss masse lærdom, og det er akkurat det jeg vil fremheve. Det blir ikke lettere i OL eller neste VM i Yorkshire for å si det sånn, medgir sykkelpresidenten.

Etter intervjuet kommer motsvaret kjapt fra kommentatorboksen:

– Jeg er uenig i en del av det han sier. Du kan ikke gi terningkast fem når beste norske plassering i fellesstart er en 15. plass, slår TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad fast.

Reagerte på sportssjefens holdning

Der den knalltøffe løypen i Innsbruck går over 4670 høydemeter, går løypen i Tokyo-OL over 4806 høydemeter. Det ble dårlig mottatt i den norske leiren.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, utelukket ikke at de ville gjøre et forsøk i å få forandret løypeprofilen.

– Vi kan gjøre et forsøk, men jeg har ingen større forhåpninger om at vi kan endre dette. Vi får se hva de andre nasjonene sier, for det er nok ganske mange andre som reagerer negativt, sa Falk til NRK i august.

Det ble dårlig mottatt av TV 2s sykkelekspert.

– Jeg reagerte da det første sportssjefen i sykkelforbundet sa var at vi måtte protestere på løypen. Det er jo en helt «gæren» måte å signalisere en utvikling i norsk sykkelsport på, mener Kaggestad.

Han legger til:

– Det en må si da, er hva kan en gjøre i disse to årene for å få frem ryttere som er gode nok til å hevde seg? Det burde vært sagt allerede etter Rio-OL, som var en skandale for Norge.

Endret holdning

Halvannen måned senere har pipen fått en annen lyd hos sykkelforbundets sportssjef.

– Har du lyst til å se at OL-løypen blir endret?

– Jeg tror ikke det hjelper. Det er klart man kan komme med innspill, men vi får bare ta den løypen IOC og UCI gir oss, selv om vi ikke er helt fornøyde med den. Det er den vi må kjøre. Da kan vi ikke bruke energi på å klage, da får vi bruke energien på å utvikle oss i stedet, svarer Falk.

Svensken mener VM-fellesstarten i Innsbruck, der Vegard Stake Laengen var i brudd store deler av rittet, er et bevis på at de norske rytterne kan hevde seg i Tokyo.