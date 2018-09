En taxisjåfør oppdaget natt til søndag at det var utført hærverk på en bomstasjon ved Solasplitten ved Forus i Rogaland.

Taxisjåføren gjorde oppdagelsen fordi det kom røyk fra bomstasjonen.

Senere oppdaget politipatruljer at det var gjort skade på ytterligere to bomstasjoner ikke langt unna.

– Det er en systematikk og et organisert preg over dette. Det er neppe tilfeldig at det skjer dagen før bompengeinnkrevingen begynner, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til NTB.

Hærverket skjedde på bomstasjoner ved Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved Forus og Heigreveien, sier Randulff til TV 2.

Operasjonslederen opplyser at det er samme fremgangsmåte som er brukt på alle de tre bomstasjonene.

– De har brutt opp et deksel og så har de tent på ledningsnettet inni, sier hun.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningene, og politiet er interessert i tips fra publikum.

Skadeverket skjedde ett døgn før 17 nye stasjoner i den omstridte bompengeringen settes i drift fra midnatt til natt til mandag, og rushtidsavgiften i Rogaland skal innføres klokka 7 mandag morgen.

– Det har vært veldig mye snakk om det i distriktet den siste tiden, så man skal ikke se bort fra at det har en sammenheng, sier Randulff til TV 2.

(©NTB/TV 2)