– Forberedt på at KrF kan miste velgere

Partileder Knut Arild Hareide valgte fredag å fortelle at han mener partiet for første gang i historien bør gå i samtaler med Arbeiderpartiet med sikte på å danne regjering.

De to nestlederne i KrF, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, er imidlertid uenige, og mener partiet først bør snakke med dagens regjeringspartier Høyre, Frp og Venstre.

Hareides konklusjoner skapte kraftige reaksjoner i partiet, særlig på Sør- og Vestlandet hvor en stor andel av velgerne til Kristelig Folkeparti bor.

– Svarer på feil spørsmål

Lørdag viste en fersk TV 2-gallup at sju av ti velgere mener KrF hører hjemme på høyresiden av norsk politikk, hvis de ikke kunne velge sentrum.

Han påpeker at undersøkelsen ble gjennomført før fredagen, da han sa at hans parti burde gå i samtaler med Ap. Han mener også at undersøkelsen uansett ikke svarer på spørsmålet han stiller sitt eget parti, og at den gir et mer historisk blikk på hvordan KrF har posisjonert seg i norsk politikk.

– Den undersøkelsen gir egentlig ikke svar på det jeg utfordrer partiet på. Vi har gått til valg ved å peke på sentrum-høyre i 2005, 2009, 2013 og 2017, og da er det helt naturlig at våre velgere sier høyresiden når sentrum ikke er et alternativ. Det hadde jeg også sagt, sier Hareide.

Han trekker fram Fremskrittspartiet som det store problemet.

– Det spørsmålet vi skal ta stilling til er om vi skal gå inn i en regjering der Fremskrittspartiet er med, som er et ytterfløyparti veldig langt vekk fra sentrum, sier partilederen.

Ikke førstevalget

Hareide mener i dag at en regjering med Ap, Sp og KrF er det beste alternativet for hans parti, ettersom det etter hans mening ville vært den regjeringen som ligger nærmest sentrum.

Men han innrømmer at det ikke er hans foretrukne løsning.

– Vi kunne gått inn i en borgerlig regjering uten Frp. En sentrum-høyre-regjering har vært vårt foretrukne alternativ, men det er ikke realistisk i dag. Derfor må vi gå for det som kanskje er vårt nestbeste alternativ, sier Hareide.

– Jeg tror det er mange KrF'ere som er enig i at vi ikke skal gå inn i regjering med et sterkt Frp som preger samfunnsdebatten, og som nok er det partiet i norsk politikk som vi har minst verdifellesskap med.

Forberedt på å miste velgere

På det ekstraordinære landsmøtet 2. november skal partiet ta stilling til om de følger Hareides anbefaling, eller om de velger å gå mot sin leder og svelge Frp-kamelen.