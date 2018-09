Den danske sangeren Kim Larsen er død. Han ble 72 år.

Sangeren døde søndag morgen etter lengre tids sykdom, det melder manageren hans, Jørn Jeppesen, på artistens hjemmeside.

– På vegne av Larsen-familien er det med stor sorg jeg meddeler at Kim Larsen i morges sovnet stille inn etter lengre tids sykdom, skriver Jeppesen.

Larsen var sammen med sin kone og seks barn da han døde.

Kim Larsen er blant annet kjent for hiter som «This is my life» og «De smukke unge mennesker».

I desember i fjor ble den folkekjære artisten diagnostisert med prostatakreft, og i slutten av juli måtte Kim Larsen og Kjukken avlyse sine planlagte konserter i Norge.

– Som offentlig kjent har Kim Larsen nylig gått gjennom et sykdomsforløp, som naturligvis tærer på kreftene, skrev artisten da på sin Facebook-side.

Etter at nyheten om Larsens død ble kjent søndag, har det flommet over av kondolanser og hyllester på sosiale medier.

Danmarks kulturminister, Mette Bock, er blant dem som har publisert en Twitter-melding hvor hun hyller artisten.

– Hans musikk lever videre i oss alle. Det er vi dypt takknemlige for. Ære være Kim Larsens minne, skriver hun.

Folkeskjalden Kim Larsen er død - men hans musik lever videre i os alle. Det er vi dybt taknemmelige for. Æret være Kim Larsens minde. — Mette Bock (@mettebock) September 30, 2018

Thomas Seltzer har delt et bilde av artisten på Instagram, hvorpå han skriver:

«Fy og flate så mye man gikk og BÆLJA på Gasolin'-låter på barndommens skolevei. Hvil i fred, Kim Larsen.»

Danmarks landslagskeeper i fotball, Kasper Schmeichel har lagt ut et bilde av Larsen på Twitter, hvor han blant annet skriver:



– Har vokst opp med sangene hans. Den mest ikoniske danske musiker noen sinne.

Saken oppdateres.