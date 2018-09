Et fly tilhørende flyselskapet Air Nguini, som er det statlige flyselskapet i Papua Ny Guinea, havnet denne uken i havet i Mikronesia.

Ulykken skjedde da flyet skulle landet og det bommet på rullebanen.

– Flyet landet før rullebanen på Chuuk Island i Mikronesia i morges, heter det i en uttalelse fra selskapet ifølge ABC News.

I samme uttalelse bekreftet selskapet at alle passasjerer og ansatte om bord på flyet hadde blitt evakuert.

– Air Niugini kan bekrefte at alle om bord ble evakuert. Selskapet har fullt fokus på å ivareta sikkerheten og de umiddelbare behovene til passasjerer og mannskap, stod det videre i uttalelsen.

Én savnet

Lørdag opplyste Air Niugini derimot at en av passasjerene er savnet.​

​I en uttalelse sier flyselskapet at en mannlig passasjer er savnet etter hendelsen, og at de samarbeider med lokale myndigheter, sykehus og etterforskere for å finne mannen, det skriver CBS News.

Mannens alder og nasjonalitet er foreløpig ukjent.

Ulykken

Ulykken skjedde under landing, da flyet traff sjøen før det nådde rullebanen.

En av passasjerene forteller at flyet kom inn svært lavt før landing.

– Det var uvirkelig. Jeg trodde det bare var en hard landing, men så oppdaget jeg et hull på siden av flyet og vannet fosset inn, og jeg tenkte: Dette skal ikke kunne skje, forteller journalist Bill Jaynes i en Facebook-video.

Flyet holdt seg flytende etter ulykken og en rekke lokale småbåter bidro i arbeidet med å redde folk opp av sjøen.

Syv mennesker ble skadd i ulykken, men bare én av dem hadde alvorlige skader.