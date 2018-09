Minst 832 er døde etter jordskjelv og tsunami

Dødstallet ble oppjustert av indonesiske myndigheter søndag morgen norsk tid, melder blant annet BBC.

Før det lå antallet omkomne på litt over 400 personer, og det er fortsatt frykt for at dødstallet kan stige ytterligere.

– Området som er rammet er større enn vi først trodde. Mange mennesker er fanget i ruinene av bygninger som har kollapset, sier katastrofemyndighetenes talsmann Sutopo Purwo Nugroho under en pressekonferanse.

I tillegg til de mange omkomne er godt over 500 personer skadet. Sykehusene på øya sliter med å ta hånd om de skadde etter katastrofen, og redningsarbeidere jobber på spreng under svært krevende forhold.

Myndighetene har også uttrykt bekymring for flere hundre mennesker som var i gang med å forberede en strandfestival da katastrofen inntraff. Det er foreløpig uklart hvorvidt disse er blant de omkomne.

Byene Donggala og Mamuju forventes også å være hardt rammet, men grunnet store ødeleggelser av veier og problemer med kommunikasjon er det foreløpig kommet lite informasjon ut av disse områdene.

Sterke etterskjelv

Palu er en by med om lag 380.000 innbyggere og ligger nærmere 80 kilometer fra skjelvets episenter.

Jordskjelvets styrke ble målt til 7,5, og flere sterke etterskjelv fortsetter å ramme kystbyen lørdag morgen.

Skjelvet utløste en tre meter høy tsunamibølge som slo inn over øya Sulawesi, hvor to byer ble rammet.

STORE SKADER: Minst 832 er omkommet og flere tusen bygninger har kollapset etter at et jordskjelv og en tsunami rammet Palu i Indonesia fredag. Reuters/AFP/Antara Foto/Muhammad Rifki

Bilder på sosiale medier viser bølgen som treffer land og ødelegger flere hus, og hvordan panikkslagne folk forsøker å flykte. Flere mennesker mistet også livet da bygninger raste sammen på grunn av jordskjelvet.

– Kona mi ropte etter hjelp, så ble det stille

Dwi Haris er blant de som har blitt rammet av jordskjelvet, og har brukket ryggen og skulderen. Han befant seg på hotellrommet med sin kone og datter da hotellet begynte å riste.

– Det var ikke noe tid til å redde oss selv. Jeg ble skvist inn mot ruinene av en vegg, tror jeg, sier Haris til nyhetsbyrået AP.

Han og familien var i byen for et bryllup da katastrofen traff.

– Jeg hørte kona mi rope etter så hjelp, men så ble det stille. Jeg vet ikke hva som skjedde med henne eller datteren min. Jeg håper de er i trygghet, sier han.

Skriker om hjelp

Redningsmannskaper i området jobber søndag med å redde ut mennesker som er fanget under og i bygninger som har kollapset.