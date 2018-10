For fire år siden saksøkte Jens Olsen sin nabo i Holmenkollen for å få ham til å beskjære to tujahekker som tar mye lys fra uteplassen og stua til Olsen.

Han vant fram mot naboen, og dommen slår fast at den største hekken ikke skal være høyere enn tre meter.

I tingrettsdommen ble Olsens nabo dømt til å kutte den fem meter høye hekken ned til to meter, og å betale saksomkostninger på totalt 316.381 kroner.

Avgjørelsen ble først anket til lagmannretten, som forkastet anken.

Nå har naboen anket avvisningen til høyesterett – og vil at lagmannsrettens avgjørelse skal oppheves.

Mener verdien er feil

Olsen er oppgitt over at saken blir tatt opp på nytt.

– Det er klart, når anken på dommen fra tingretten blir avvist i lagmannsretten, så trodde jeg vi skulle få denne saken ut av verden, sier Olsen.

I anken heter det at hekkens verdi er vurdert feil, noe som har ført til at anken er avvist på feil grunnlag.

Ankende part mener det er sannsynliggjort at hekken har en verdi på over 125.000 kroner, noe lagmannsretten ikke tok høyde for. De vil derfor ha ankenekten opphevet.

– De som sier størrelsen ikke spiller noen rolle, kjenner ikke norske huseiere. Motparten brakte saken inn for domstolen, men nå er spørsmålet for Høyesterett bare om hvorvidt mine klinter skal få mulighet til ankebehandling i lagmannsretten. Det er normalt en demokratisk rettighet, skriver ankene parts advokat John Christian Elden i en SMS til TV 2.

Skygger 7 av 12 måneder

Olsen forteller at han og familien har vurdert å flytte, men at de ikke får solgt huset med den pågående striden som bakteppe.

– Vi får ikke solgt med en slik nabostrid, og det er ingen som vil flytte inn med en hekk som tar mye sol hele året. Vi er jo låst i denne situasjonen, sier han.

Et soldiagram som ble lagt fram i tingretten da saken ble behandlet der, viser at den store tujahekken skygger for solforholdene på Olsens eiendom i sju av årets 12 måneder.

Naboens argumenter er at hekken er nødvendig for å hindre innsyn, at den drenerer overvann, holder jordsmonnet på plass, beskytter mot vær og vind og er viktig for fuglelivet. Det førte den gang ikke fram.

Lagmannsretten skrev i ankeavvisningen at de mente hekken utgjør en unødvendig ulempe for Olsen.

«Ettersom Olsen sin eiendom ligger anslagsvis 0,5 til 0,8 meter lavere i terrenget enn (naboens) eiendom oppleves hekken som en grønn vegg som hindrer lystilgang fra himmelen,» heter det blant annet i den 20 sider lange dommen.

Også Olsen bruker ordet «vegg» om naboens hekk.