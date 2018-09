Sent lørdag kveld ble en 16 år gammel gutt ranet på Røa i Oslo.

16-åringen stod på et busstopp da han ble angrepet med et belte.

– Det var en guttegjeng spå cirka ti stykker som gjorde dette, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

De mistenkte beskrives som tenåringsgutter, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– De løp fra stedet, så vi hadde ganske mye ressurser som søkte i området og som snakket med 16-åringen, sier operasjonslederen.

Gutten ble frastjålet en boblevest og et belte, og operasjonslederen forteller at han ble slått i ryggen med et belte.

Politiet har vært i kontakt med guttens foreldre.

– Det har blitt jobbet grundig med å finne ut hvem som kan ha vært i denne gjengen på cirka ti stykker, så der har det kommet opp noen navn som vil bli fulgt opp i dag, sier Guldbrandsen.

Politiet har tidligere vært i kontakt med noen av de aktuelle personene.

– Vi har ikke kontroll på noen av disse ennå, men de vil bli fulgt opp på dagtid, sier han.

På Twitter melder Oslo politidistrikt at de har avhørt en mistenkt i saken. Vedkommende var under 18 år.

Operasjonslederen sier til TV 2 at det etter forholdene går bra med 16-åringen.

– Han trengte ikke legetilsyn, men han har jo blitt utsatt for vold, sier Guldbrandsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.35 lørdag kveld.