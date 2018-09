Erdogan kritiserer Tyskland for behandlingen av Özil

Erdogan viste til et bilde som ble tatt av ham, Özil og Ilkay Gündogan som skapte stor oppstandelse i Tyskland og førte til at Özil anklaget ledelsen av fotballandslaget for rasisme.

Erdogan oppfordret også til bedre integrering av de tre millioner tyrkere som bor i Tyskland, da han lørdag var med på innvielsen av en stor moske i Köln.

Sentralmoskeen, som er blitt forsinket av en rekke skandaler av både finansiell og bygningsmessig art under bygginen, er delvis finansiert av Tyrkia.

La ned forbud

Over 1.000 motstandere av Erdogan samlet seg i gatene for å vise sin misnøye med Erdogan. De protesterer mot brudd på menneskerettighetene og innskrenkning av pressefriheten i Tyrkia og mot landets behandling av kurderne.

Det var langt færre enn arrangørene ventet, noe som kunne skyldes at politiet la ned forbud mot at de fikk marsjere gjennom byen, slik at de i stedet måtte samles langt fra sentrum.

Men den tyrkiske presidenten får også støtte av tusenvis av tilhengere som lørdag samlet seg for å delta på innvielsesseremonien. Godt over halvparten av de tyrkiske statsborgerne i Tyskland stemte på Erdogan ved forrige valg.

– Erdogan ikke velkommen

Om lag 300 demonstranter samlet seg i morgentimene ved elva Rhinen med bannere hvor det sto «Erdogan er ikke velkommen». Demonstrantene ropte også slagord som «internasjonal solidaritet» og «vekk med fascisme».

– Jeg ønsker å være stemmen til alle dem som ikke kan demonstrere i tyrkiske gater, fordi de enten er blitt arrestert, drept eller undertrykt. Erdogan tror at alt som skiller seg fra hans egne meninger, er terrorisme. Jeg er her for å vise solidaritet, sier en av demonstrantene, ifølge AFP.

Lørdagens seremoni var opprinnelig ment å være en åpen, utendørs markering, men ble fredag kveld endret av politiet av sikkerhetsårsaker. Store sikkerhetssperringer var satt opp i området rundt moskeen, og politiet ville bare tillate 5.000 mennesker å delta.

Trakk seg

Kölns ordfører skulle egentlig delta på åpningen, men trakk seg fra seremonien etter at kritikken mot Erdogan-besøket vokste.

Også statsminister Armin Laschet i delstaten Nordrhein-Westfalen trakk seg og booket om sitt møte med Erdogan til å finne sted på flyplassen.

Han kritiserte paraplyorganisasjonen DITIB, som står bak moskeen, for å blande seg inn i politikk i stedet for å fokusere på teologiske saker og menighetsarbeid.