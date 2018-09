Frank Lampard spilte 429 kamper for Chelsea fra 2001 til 2014. Det ble totalt 147 Premier League-scoringer i den blå drakten for Lampard.

Nå returnerer han til Stamford Bridge og Chelsea som Derby-manager i den engelske ligacupens fjerde runde.

Det ble klart etter lørdagens trekning.

Lampard er Chelseas ledende målscorer gjennom historien og blir sett på som en klubblegende i London etter 13 år på Stamford Bridge. 40-åringen har siden blitt manager, og gjør comeback på sin gamle hjemmebane når Derby skal prøve å slå ut Premier League-motstand for andre runde på rad.

I forrige runde slo Lampard og Derby ut læremester José Mourinho i Manchester United etter et straffedrama på Old Trafford. Lampard spilte under Mourinho i to perioder i Chelsea (2004-07 og 2013/14).

Stefan Johansen og Fulham får på sin side marerittmotstand i fjerde runde i form av Manchester City i Manchester, mens Alexander Tettey og Norwich skal prøve å slå ut Joshua King i Bournemouth. King og co. spiller på hjemmebane.

Alexander Sørloth i Crystal Palace møter Middlesbrough på bortebane, mens Mohamed Elyounoussi og Southampton skal opp mot Leicester hvis laget lykkes med å slå ut Everton i den gjenværende kampen i tredje runde.

Arsenal møter Blackpool, mens Tottenham får en kort bortetur til West Ham.

Slik spilles åttedelsfinalene i ligacupen:

West Ham United-Tottenham Hotspur

Middlesbrough-Crystal Palace

Chelsea-Derby County

Burton Albion-Nottingham Forest

Manchester City-Fulham

AFC Bournemouth-Norwich City

Arsenal-Blackpool

Leicester City-Everton/Southampton