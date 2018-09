– Det er ikke krise lenger

Etter kampen fanget TV-kameraene opp at de to målscorerne omfavnet hverandre.

– Jeg sa til ham at målet hans ikke var så verst. Han har scoret to ganger – ett på onsdag, og ett i dag. Kanskje han prøver å være som meg, spøker Hazard, ifølge .

Før han retter på seg:

– Jeg spilte litt med ham i Chelsea. Han er en fantastisk spiller. Han har vært skadet ofte, men når han er på banen, kan han skape slike mål. Jeg er glad på hans vegne, men ikke på Chelseas, forklarer stjernespilleren.

– Gjenoppstått på høyeste nivå

Blant journalistene som følger Liverpool tettest, står hyllesten av Sturridge nærmest i kø dagen etter han reddet poeng mot Chelsea.

«Dette var beviset på Sturridges gjenoppstandelse på høyeste nivå», skriver James Pearce i Liverpool Echo.

«Sturridge er endelig tilbake som en nøkkelspiller for Liverpool. Han ser ut som en helt annen spiller, og er klar for å spille en viktig rolle i Liverpools titteljakt», skriver David Lynch i London Evening Standard.

«For et øyeblikk for Sturridge, og for et øyeblikk for Liverpool», skriver Neil Jones i Goal.

