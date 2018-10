I dag åpner en av årets viktigste bilutstillinger, i Paris. Som vanlig er hundrevis av biler representert, og det blir en rekke avdukinger.

Ikke minst er det en hel del biler som vil være interessant sett med norske øyne.

– Ja, i år står nyhetene i kø. Det kommer til å bli en hektisk dag – der vi må løpe mellom de mange utstillerne. Akkurat denne utstillingen er ekstra krevende å rekke over, ettersom den er fordelt på et så stort område. Så jeg har tatt på meg løpeskoene, humrer Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Han vil være vår mann "i felten", mens resten av Broom-redaksjonen sitter og oppdaterer vårt live-senter. Målet er å være raskt ute med nyhetene, etterhvert som de blir avduket.

Her kan også alle som lurer på noe, komme med spørsmål. Vi vil gjøre vårt beste for å svare.

Elektriske biler

Nå som elbiler er mer populært enn noen gang, er det naturlig å få med seg de mange nyhetene i dette segmentet.

Mercedes EQC, Audi e-tron, Kia e-Niro og Citroën DS3 Crossback er noen av bilene vi vil ta en nærmere kikk på.

– I tillegg er for eksempel Tesla representert med sin Model 3. Den er det lenge siden jeg har sett, så nå er jeg spent på et gjensyn med den også.

Ladbare hybrider

Men det er ikke bare rene elebiler som fenger norske bilkjøpere. Ladbare hybrider er også populært. Det er en rekke nye modeller på den fronten også.

Peugeot har plutselig satt seg selv på kartet her. De har fire nye modeller stilt ut.

– Det har tatt en stund, men nå har de endelig kommet på banen. Og særlig den ladbare utgaven av 3008 synes jeg er spennende. Den har jo også firehjulsdrift.

BMW-premiere

BMW er et av merkene som har en verdenspremiere i Paris. Nye 3-serie.

– Ja, det er egentlig litt overraskende at de har valgt å holde kortene så tett til brystet her. Som regel velger man å slippe bildene i forkant av messen. Men nå kan de kanskje høste fruktene av tålmodigheten sin. For at den avdukingen kommer til å bli godt besøkt av pressen her nede, det er det ingen tvil om. Dette er for øvrig også en bil som blir tilgjengelig med ladbar drivlinje - faktisk i to varianter, såvidt jeg forstår.

Sportsbil

Toyota har en rekke nyheter på vei inn.

– Jeg kan egentlig ikke huske at Toyota har hatt såpass mange spennende modeller på én bilutstilling i Europa, sett med norske øyne. For det første har vi nye RAV4, Camry og Corolla. Alle disse er populære blant norske kjøpere. I tillegg håper jeg vi får vi se den nye generasjonen av sportsbilen Supra. Den er resultatet av et interessant samarbeid med BMW.

– Nå har jeg bare nevnt noen av de mange nyhetene vi har tenkt å fortelle leserne våre om. Jeg gleder meg til å sette i gang, sier Møller Johnsen.

Mange er ikke representert

Til tross for de mange nyhetene som er på plass, er det også mange som ikke er representert på utstillingen denne gangen.

– Jeg er egentlig litt overrasket over alle som ikke er på plass. Her er det nok et lite tegn i tiden. Mye har skjedd siden disse utstillingene begynte, og nå blir det meste avslørt på forhånd på internett. Og da er det noen av bilprodusentene som ikke ser poenget i å være på plass. Det er litt synd. Jeg tror messene har en funksjon fortsatt. Ikke minst tilsier publikumsoppmøte det. Her snakker vi rundt en million besøkende, sier Broom-Vegard.

I år har følgende merker valgt å stå over Paris-messen: Aston Martin, Alfa Romeo, Bentley, Fiat, Ford, Jeep, Lamborghini, Mazda, Mitsubishi, Mini, Nissan, VW og Volvo.

