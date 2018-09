Lørdag morgen kom Silje Kyllingstad til gården i Gjesdal i Rogaland som hun har drevet i to år.

– Det første jeg ser er at det er fullt av utstyr som ligger ved låvedøra. Så går jeg videre inn, og ser at traktoren er kjørt inn i en vegg, forteller Silje til TV 2.

Traktoren er kjørt slik at den har ødelagt en vegg. Etter en stund går Silje ned i fjøset, hvor hun møter et enda mer sjokkerende syn.

– I fjøset blir jeg møtt av en haug med tegninger av peniser og kvinnelige kjønnsorganer, sier Silje.

Frusterende

Ikke bare var det sprayet rundt omkring på veggene, vandalene hadde også sprayet på to kuer.

– Alle dyra som var der inne virket helt traumatisert, og de var veldig urolige. Det er ikke greit i det hele tatt at noen skremmer dyra mine. Jeg har brukt masse tid på å temme dem, sier Silje.

Heldigvis ble kuene sprayet med maling som var laget for dyr. Det går likevel ikke an å bare fjerne det, og kuene må klippes for at malingen skal forsvinne.

– Da jeg oppdaget hva som hadde skjedd, fikk jeg lyst til å kaldkvele de som hadde funnet på noe så dumt. Det er også frustrerende når jeg nettopp har malt og vasket vegger, også kommer jeg tilbake til noe som ser ut som et horehus fra 90-tallet, sier Silje.

Vandalene hadde det veldig gøy med å tegne peniser på veggen i fjøset. Foto: Privat

Fest kvelden før

Silje har publisert et innlegg på Facebook der hun ber folk om tips til hvem som stod bak ugjerningen. Hun er på ingen måte ikke helt blank på hvem de mistenkte er.

– Brødrene mine hadde fest i huset fredag kveld, og dette er ikke et veldig tilgjengelig sted. Det var rundt 25 personer på festen, så jeg snakker med foreldre og sjåfører for å kartlegge hvem av dem det kan ha vært.

En av svært mange tegninger av kjønnsorgan som var å finne i fjøset. Foto: Privat

En glassflaske med vin eller lignende ble funnet inne i fjøset. Silje tror de skyldige har hatt det veldig gøy på hennes bekostning.

– De har drevet med det vi kaller for faenskap, og vært ute for å ødelegge. Det de har gjort er å fyllekjøre traktor og skremme dyra, sier Silje.

Frykter glasskår

Hærverket er anmeldt til politiet. Silje har nå en formidabel jobb med å rydde opp i alt som er gjort i fjøset.

– Det blir store kostnader for å fikse den ødelagte veggen og vaske og male over tegningene, sier Silje.

Innlegget på Facebook har fått massiv respons fra venner og kjente, med over 1000 reaksjoner i skrivende stund.

Ettersom Silje fant en flaske i fjøset, er hun nå redd for at hun skal finne glasskår.

– Det kan skade kuene, og det er dem vi er redde for. De er levende vesener, og jeg vil absolutt ikke at de skal ha det vondt, sier Silje.