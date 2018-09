I den kommende uken er det høstferie over store deler av landet. Fylkene Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Oppland, Oslo, Vest-Agder, Vestfold og Østfold er de heldige utvalgte, mens de resterende fylkene må vente en uke til.

– Værmessig blir det generelt en skikkelig høstuke. Det fortsetter å komme flere lavtrykk som gir både vind og nedbør. Verst blir det i vest, sier meteorolog ved StormGeo, Frode Håvik Korneliussen.

Det blir altså lite å rope hurra for på Vestlandet, men der skal man uansett ikke skal ha ferie før om en uke.

Vekslende

På Sørlandet og Østlandet er det derimot feriestemning. Heller ikke der blir det fantastisk vær, selv om det ikke skal bli like ille som i vest.

– Man slipper ikke helt unna nedbør noen steder i landet, heller ikke på Østlandet og Sørlandet. Det blir vind på kysten, sier Korneliussen.

Været kan bli greit på mandag og onsdag, og regnet kan muligens holde seg unna. På tirsdag og torsdag er det ventet et lavtrykk med litt regn.

– Mot slutten av uka kan det i disse områdene komme veldig mye nedbør, men det er foreløpig usikkert. Det blir vekslende gjennom uken, men totalt sett vil det sannsynligvis bli flere dager med opphold enn med nedbør, sier Korneliussen.

Tid for vinterdekk?

Neste uke er det også høstferie i Finnmark. I Nord-Norge ventes det enkelte regn- og sluddbyger, men også perioder med sol.

– I nord blir det ikke så verst, men etter hvert blir det ganske kjølig. Man skal ikke se bort fra at det kommer snø i Finnmark rundt midten av ferien, sier meteorologen.

Det er i Finnmark at snøgrensen er lavest, med god mulighet for snø ved høyder over 200 meter over havet. Også på fjellet i Sør-Norge er det stor sjanse for at nedbør vil komme som snø.

– De høyeste fjellovergangene kan få snø i midten av uken. For øyeblikket er det vått og bart, men da kan det også bli glatt på morgenkvisten.

Dersom du skal opp på fjellet den kommende uken kan det altså være lurt å vurdere om du skal bytte til vinterdekk, for å unngå en ubehagelig overraskelse midt i ferien.