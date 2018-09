Sturridge reddet Liverpool med drømmescoring

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!

Midtveis i første omgang hadde Eden Hazard scoret sitt sjette ligamål for sesongen.

Den brennhete belgieren så ut til å bli matchvinner mot Liverpool for andre gang på fire dager.

Den festen stoppet Sturridge med sitt andre drømmemål mot Chelsea på fire dager. I det 89. minutt banket målsniken til fra 25 meter, nærmest stillestående.

Verdens dyreste keeper, Kepa Arrizabalaga, var sjanseløs. Ballen dundret rett i krysset.

– Det er perfeksjon. Han vet akkurat hva han gjør. For en avslutning, det er sensasjonelt, sier Trevor Morley i TV 2s Premier League-studio.

– Veldig mange hadde gitt opp Sturridge, men han har alltid hatt ferdigheter. Det er helt utrolig. Det ser ut som han skyter uanstrengt. Han bare drar til og står helt stille, følger Simen Stamsø Møller opp.

– Jeg har nok ikke scoret et finere mål

I intervjuet med den britiske TV-kanalen BT Sport etter kampen prøver Liverpool-helten å holde igjen.

– Det var et bra mål. Guttene jobbet knallhardt i dag. Vi skapte mye, og var uheldige som ikke scoret. Det var et fint mål for meg, sier superinnbytteren.

– Har du scoret noen finere mål?

– Jeg skulle gjerne sagt ja, men antageligvis ikke. Det var et bra mål, svarer han med et glis om munnen.

Jürgen Klopp hyller målsniken etter kampen.

– Det er så bra, og så fortjent. Jeg er så glad på hans vegne. I garderoben stod alle og danset. Han har hatt det vanskelig til tider, men nå har han det fantastisk, forklarer Liverpools manager til BT Sport.

Sarri: – Hazard kan score 40

Maurizio Sarri sier han er skuffet over å ha tapt to poeng i sluttminuttene, men mener uavgjort er et rettferdig resultat.

– Kampen var vakker, og jeg er fornøyd med forestillingen, sier Sarri.

Der Klopp hyller sin målscorer, hyller den kjederøykende italieneren sin største stjerne etter hans sjette ligamål og sjuende for sesongen.

– Hazard kan score 40 mål denne sesongen. Det tror jeg virkelig. Han er en fantastisk spiller og person, roser Chelseas manager.

– Praktfullt

Den første virkelig store sjansen var det Willian som kom til etter om lag 20 minutter.