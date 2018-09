Etter en flott lørdagskveld på parketten i Nydalen i Oslo ble det til slutt Amalie Snøløs (22) som måtte forlate konkurransen.

– Jeg har hatt det så gøy! Nå er det bare å fortsette å jobbe med andre ting. Dansen har vært veldig bra for meg, sier 22-åringen til God kveld Norge.

Hun takker også dansepartneren Jørgen Nilsen for alt han har lært henne i denne tiden.

Danseduell

Dette var første gang denne sesongen at deltakerne måtte ut i danseduell. Sammen med Amalie Snøløs, måtte Aleksander Sæterstøl ut i duell. Den kampen gikk bergenseren seirende ut av – med minst mulig margin.

Den tidligere Paradise Hotel-deltakeren fikk 51 prosent av stemmene, mens Amalie Snøløs fikk 49 prosent.

– Sånn er det når du er med i en konkurranse, Noen ganger har du oddsen med deg, og andre ganger i mot det. Jeg er veldig glad for at Aleksander får være med videre, sa Amalie.

Forrige lørdag var det Dorthe Skappel som måtte reise hjem, og det er nå åtte kjendiser igjen i dansen.

Sterke historier

Temaet for lørdagens sending var øyeblikk i deltakernes liv som hadde «forandret alt», og det ble formidlet mange sterke historier på dansegulvet.

Et av de sterkeste øyeblikkene var det Sophie Elise Isachsen som stod for, da hun tok et oppgjør med all netthetsen hun har blitt utsatt for.

– Det er første gang i år jeg har fått gåsehud. Det var så kraftfullt, sa dommer Egor Filipenko.

Danseparet ble belønnet med hele 37 poeng for sin sterke historieformidling.

Det var også rørende da Jan Gunnar Solli hedret sin søster Mette, som døde av kreft for åtte år siden. I salen satt hans andre søster, Tove, og heiet på broren sin.

Under kan du se alle deltakernes danseopptredener.