Bildene som avslører at Salisbury-«turisten» er «Helt av Russland»

Denne uken ble det kjent at en av de mistenkte i Salisbury-giftangrepet er oberst i GRU, Russlands militære utenlands etterretningstjeneste.

– Han studerte på militærakademiet og fikk ordenen «Helt av Russland», sier 37 år gamle Alexej til Washington Post om mannen som i et intervju med russiske RT kalte seg Ruslan Bosjirov, og hevdet at han var i England for å se på Stonehenge og Salisbury-katedralen.

Irina Ivanova, en annen innbygger fra Berezovka, sier til Washington Post at mannen som er avbildet på Bosjirovs VKontakte-profil er «svært lik» Tsjepiga.

– Anatolij Tsjepiga er vår landsmann. Jeg kjenner ham og hans familie veldig godt. Det er en vidunderlig og respektert familie, sier den russiske kvinnen til avisen.

I en oppsiktsvekkende nyhetssak lørdag går den FSB-vennlige russiske avisen Komsomolskaja Pravda langt i å bekrefte at Tsjepiga og Bosjirov er samme person.

Ved å bruke programvare som sammenligner bildene av turisten Ruslan Bosjirov med passbilder av Anatolij Tsjepiga, har anonyme kriminalteknikere i det russiske politiet kommet frem at det høyst sannsynlig dreier seg om samme person.

Oppført på hedersvegg

Gravenettstedet Bellingcat har avdekket at GRU-offiseren fikk utstedt et pass med aliaset «Ruslan Bosjirov» i 2010.

Anatolij Tsjepigas navn har stått oppført på denne veggen i flere år. Dette bildet er fra mai 2017. Foto: Russlands forsvarsdepartement/Reuters/NTB scanpix

Anatolij Vladimirovitsj Tsjepiga var 18 år da han begynte på militærakademiet som ligger bare fire mil hjemmefra.

I byen Blagovesjensk utdannes russiske elitestyrker, på skoler for marinejegere, fallskjermjegere og Spetsnaz-offiserer.

Etter endt utdanning på militærakademiet i 2001 gikk Tsjepiga ifølge Bellingcat inn i 14. Spetsnaz-brigade, som styres av GRU.

I desember 2014 fikk han ordenen «Helt av den russiske føderasjonen», angivelig for «fredsbevarende oppdrag».

Britisk politi mener mannen til høyre er Anatolij Tsjepiga alias «Ruslan Bosjirov» på Heathrow 4. mars. Foto: AFP/NTB scanpix

Navnet til offiseren med over 20 militære utmerkelser står med gullbokstaver på militærakademiets hedersvegg i Blagovesjensk:

«Tsjepiga A. V.»

Ettersom det er vanlig at denne ordenen deles ut av Russlands president personlig, er det ifølge Bellingcat høyst sannsynlig at Vladimir Putin kjenner til hans identitet.

Den russiske presidenten har imidlertid hevdet at de to mennene som britene har siktet for å ha forgiftet dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter, ikke er etterretningsagenter.

Under et økonomisk toppmøte i Vladivostok sa Putin at russiske myndigheter hadde identifisert de to mistenkte som sivile.​