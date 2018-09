Utskjelte Özil scoret igjen – Arsenal fortsetter å vinne

Se høydepunktene i vinduet øverst!

Unai Emerys menn så ut til å styre mot et skuffende uavgjortresultat hjemme mot Watford.

Ti minutter før slutt åpnet imidlertid ketsjupflasken seg.

Først scoret hjemmelaget da Alex Iwobi slo et innlegg langs bakken i retning Alexandre Lacazette. Watford-stopper Craig Cathcart var uheldig da han skulle klarere, og satte ballen forbi egen keeper og i mål.

Før Emery hadde fått satt seg på benken var Arsenal på farten igjen.

Lacazette ble spilt fri av Iwobi langs høyre, og fant Mesut Özil i feltet. Der kunne den utskjelte tyskeren enkelt bredside ballen i mål.

Playmakeren har nå slått tilbake etter landslagsbråket med fire mål på sine fem siste kamper.

– Det er herlig å se Özil smile igjen. Arsenal viser at de har matchvinnere, i og med at de ikke spiller så bra, men vinner kamper. De har mange som bidrar, sier Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio.

Dermed opprettholder Arsenal seiersrekken de har opparbeidet seg etter to tap på rad i begynnelsen av sesongen. «The Gunners» står nå med sju strake seirer i alle turneringer.

Enorm Lacazette-sjanse

Etter en jevn start på kampen, både kunne og burde Alexander Lacazette ha scoret da han ble spilt alene med Watford-keeper Ben Foster.

Franskmannen valgte å chippe. Han sleivet, og ballen spratt utenfor mål.

Troy Deeney og Granit Xhaka hadde hver sin sjanse for begge av lagene før pause, men Lacazettes ble stående som første halvdels klart største mulighet.

Keeperbytte

Like før lagene gikk i garderoben fikk Unai Emery et skudd for baugen da Petr Cech måtte av med det som så ut til å være en strekk på baksiden av låret. Han ble erstattet at nysigneringen Bernd Leno.

Den tyske Premier League-debutanten markerte seg umiddelbart da han i full strekk fikk slått en Deeney-heading ut til corner.

Leno kunne ikke gjøre mye da innbytter Isaac Success ble spilt mutters alene med keeper på stillingen 0-0. Watford-lyntoget lobbet ballen over ham, men tyskeren kunne puste lettet ut da ballen spratt i stolpen og ut.

Minutter senere kunne Leno reise hendene i været da Arsenal scoret to kjappe og sikret tre poeng. «The Gunners» ligger nå på femteplass med 15 poeng fra sju serierunder.