Raseriutbruddet fikk TV 2s kommentatorer til å knekke sammen

De regjerende verdens- og europamesterne møttes lørdag i Golden League, der det endte 22-22 i en dramatisk kamp.

Norge hadde full kontroll på Frankrike i første omgang, og ledet på det meste med seks mål, men de franske jentene kjempet seg tilbake og ledet med ett mål like før slutt.

Med to sekunder igjen fikk Norge frikast, og det endte med at Veronica Kristiansen dundret inn sitt sjuende mål og reddet uavgjort.

– Det var veldig deilig, men så fant jeg ut etterpå at vi vant jo ikke. Det ble litt kluss på slutten der, sier hun til TV 2.

Kristiansen ble også kåret til Norges beste spiller.

Sint Frankrike-trener

Olivier Krumbholz (60) er suksesstreneren som førte de franske håndballjentene til VM-triumf forrige sesong, og som denne sesongen skal forsøke å danke ut regjerende mester Norge i EM. 14 minutter ut i første omgang freste Krumbholz med sekretariatet som tok et feilbytte.

– Hun var ikke på banen. Om kameraet viser at hun ikke var på banen, så snakkes vi i morgen. Om du gjorde feil, så snakkes vi i morgen, freste Krumbholz.

Se raseriutbruddet over!

På kommentatorplass satt Harald Bredeli og Bent Svele og lo av franskmannens «trussel».

– Fantastisk, det manglet bare «jeg vet hvor du bor», sier Bredeli. Artikkelen oppdateres!

Mørk imponerte

Nora Mørk er i tidsnød for å rekke håndball-EM, men tvillingsøsteren Thea (27) nærmer seg med stor fart. Mørk var sentral i førsteomgangen på vei mot 14-9-ledelse ved pause. Hun opptrådte frekt og tøft i forkant av flere av sine scoringer.

Norge eksperimenterte mye som ledd i EM-forberedelsene, men det var i perioder veldig tamme saker – begge veier – i andreomgangen.

Camilla Herrem ble mamma i sommer, og det er uklart hvor aktuell hun egentlig er for EM. Per nå står trolig Mørk og Sanna Solberg først i køen for å ta de to plassene på venstrekanten.

Og skal man unna noen å spille et seniormesterskap, må det være Thea Mørk. Hennes skadehistorie kan sende frysninger nedover ryggen på de fleste: Tre korsbåndoperasjoner (knær) og gjentakende problemer med en skulder. Den ble operert i fjor.

– Jeg jobber så hardt jeg kan og håper på å komme med. Å spille et mesterskap vil være veldig spesielt, sier Mørk til NTB.

Alle skadene gjør at Mørk sammenlagt har mistet over fire sesonger siden hun var 16-åring.