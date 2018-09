Mourinho kritiseres: – Det fungerte ikke i det hele tatt

Selv mener portugiseren det skotsk-engelske talentet leverte varene.

– Han var den beste. Han har en fantastisk holdning, er aggressiv, er modig og har noe som er viktig for oss – kvalitet med ballen, sier Mourinho til BT Sport etter kampen.

Spesielt fikk de røde djevlene kritikk for å se tafatte ut i forsvarsarbeidet på baklengsmålene. På spørsmål om spillerne ikke ga alt, svarer Mourinho:

– Jeg har ingenting å utsette på spillernes holdninger, men jeg har litt å utsette på noe av kvaliteten og noe av den mentale innstillingen. Du må alltid være ydmyk, mener han.

– Han får sparken

Ti poeng er det svakeste storklubben har levert på sju serierunder i Premier League-æraen. Spisslegende Alan Shearer spår at tapet var spikeren i kisten for manageren.

– Jeg tror Mourinho mister jobben. Jeg ser ikke for meg at han skal snu dette. De var håpløse fra start til slutt – for trege, og veldig svake, siteres Shearer av

Også Paul Scholes går knallhardt ut mot sin tidligere klubb.

– Det ser kaotisk ut. Det virker som det er en krig innad i klubben, det ser ustabilt ut, mener Scholes, ifølge avisen.

Der Morley også tror Mourinho risikerer å få sparken i løpet av den kommende uken, tror TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller at portugiseren vil få mer tid.

– Jeg tror ikke Manchester United sparker en manager så tidlig i sesongen. Men det er bare en følelse jeg har, sier Stamsø Møller.