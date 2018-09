Nederlandske Anna van der Breggen vant landeveisrittet i VM for kvinner lørdag.

Gullvinneren fra Rio-OL tok dermed sin tredje medalje i verdensmesterskapet. Gullet var van der Breggens første individuelle i VM-sammenheng.

– Hun tar gullet i overlegen stil, sa TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche da van der Breggen syklet over mållinjen.

Australske Amanda Spratt ble nummer to, mens italienske Tatiana Guderzo kapret bronsen.

Van Der Breggen lå lenge i hovedfeltet, men med drøyt 40 kilometer igjen tettet hun luken til bruddet i løpet av noen minutter. Van Der Breggen fikk følge av australske Amanda Spratt. Den nederlandske stjernerytteren satte inn støtet 39 km før mål. Spratt var sjanseløs. I løpet av de neste 14 kilometerne distanserte Van der Breggen Spratt med ett minutt og 19 sekunder.

I mål skilte det hele tre minutter og 42 sekunder fra van der Breggen til Spratt.

Norge stilte med kvintetten Katrine Aalerud, Vita Heine, Susanne Andersen, Ingrid Lorvik og Stine Borgli, men ingen av de norske rytterne klarte å sette preg på rittet. Borgli ble beste norske rytter på 29. plass, åtte minutter og 18 sekunder bak van der Breggen.

Aalerud veltet tidlig og ble sendt på sykehus for en røntgensjekk. Heine og Andersen fullførte aldri.

– Katrine gikk i en velt rett før bakken. Min oppgave var å passe på henne. Jeg var like ved henne da det skjedde. Jeg tenkte det var best å vente på henne for å prøve å kjøre henne opp dersom hun var i god nok stand til å bli med. Det viste seg at hun hadde veldig vondt, så vi kom oss aldri tilbake, sier Andersen til TV 2.

Heine kjørte offensivt i starten av rittet, men fikk det tungt utover.

– Jeg tenkte å komme meg i brudd før bakken, og lå en del alene. Det kom opp tre stykker, men vi hadde ikke god nok fart. Feltet kjørte fort, og vi ble tatt igjen på en litt uheldig plass like før bakken. Det ble for tungt å matche farten til de beste. Da skjønte jeg at det var over, sier Heine.

Andersen innrømmer at de norske rytterne er skuffet etter fellesstarten.

– Katrine hadde gode sjanser til å gjøre det bra. Selvfølgelig er det synd når det ender sånn, men det er en del av sykling. Det er ikke noe Katrine kunne gjort med det. Hun var uheldig. Det kommer nye VM og nye sjanser, sier Andersen.