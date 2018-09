KrF-velgerne med nådeløs dom over Hareides Ap-flørt

Mens det er full splittelse i partiledelsen til Kristelig Folkeparti om hvilken side partiet bør søke regjeringsmakt sammen med, mener et klart flertall av velgerne at partiet hører hjemme på høyresiden i norsk politikk.

– Peker på Erna

I en fersk måling Kantar TNS har laget for TV 2, svarer 70,7 prosent av de som har en mening at KrF hører hjemme på høyresiden. Det er altså bare 29,3 prosent som plasserer partiet på venstresiden.

– Det er klart at både medlemmer og velgere i stor grad peker på Erna Solberg, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2 etter landsstyremøtet fredag kveld.

– Hører KrF hjemme på høyresiden eller venstresiden i norsk politikk?

– Det fine er at vi er et sentrumsparti og det betyr at vi kan samarbeide begge veier. Det er når vi har en sentrumsregjering vi er mest fornøyde. Nå diskuterer vi verken første- eller andrevalget, vi er kanskje lenger nede på lista, sa Ropstad.

Ingen i KrFs ledelse har ønsket å kommentere tallene i den ferske målingen.

KrF-velgernes dom

Tallene viser at velgere under 45 år i større grad enn de eldre velgerne mener KrF hører hjemme på høyresiden, men også blant velgere over 60 år er det to-tredeler som mener partiet hører til på høyresiden.

Blant velgerne som sier de vil stemme KrF er det hele 86,7 prosent av de som har en mening som sier at partiet hører hjemme på høyresiden, mens 13,3 prosent mener partiet hører hjemme på venstresiden.

Selv om det er få KrF-velgere som er spurt, viser tallene at et soleklart flertall mener partiet hører hjemme på høyresiden. Bare en av sju Krf-velgere som svarer på spørsmålet plasserer partiet på venstresiden i politikken.

Skaper trøbbel

Partileder Knut Arild Hareide valgte fredag å fortelle at han mener partiet for første gang i historien bør gå i samtaler med Arbeiderpartiet med sikte på å danne regjering. De to nestlederne i KrF Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er imidlertid uenige, og mener partiet først bør snakke med dagens regjeringspartier Høyre, Frp og Venstre.

Hareides konklusjoner skapte kraftige reaksjoner i partiet, særlig på Sør- og Vestlandet hvor en stor andel av velgerne til Kristelig Folkeparti bor.

Partiets gruppeleder i Sveio i Hordaland, Jarle Jacobsen, er en av mange tillitsvalgte som håper partiet velger samarbeid med høyresiden. Om Hareides syn vinner frem, frykter han konsekvensene.