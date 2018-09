Sagan: – Tre år er nok. Det er bra at noen andre nå kan få regnbuetrøyen

Se herrenes fellesstart på TV 2 og Sumo fra 09:30 søndag

– Jeg må være veldig heldig. Solsystemet og stjernene må hjelpe meg og gi meg energi. Vi får se. Vi får se, sa han, etterfulgt av et likegyldig skuldertrekk, da han møtte TV 2 og resten av sykkelpressen på en pressekonferanse før søndagens fellesstart.

Han har kanskje vunnet, utrolig nok, de siste tre verdensmesterskapene, men til og med en så selvsikker og allsidig utøver kjenner sine begrensninger.

Som han viste da TV 2 spurte om det å forsvare VM-gullet i den ekstremt kuperte løypen i Innsbruck ville bli hans største utfordring hittil i karrieren:

– Nei, kom det kjapt fra slovaken, etterfulgt av:

– Jeg forventer jo ikke at jeg kommer til å forsvare VM-tittelen. Jeg er her for å være her. Jeg skal prøve, men det kommer flere muligheter.

– Jeg er kanskje klar

28-åringen ga også uttrykk for at utfallet av søndagens ritt ikke betydde allverdens for ham.

– Jeg tenker at tre år er nok (i regnbuetrøyen, journ. anm.). Jeg har hatt tre flotte år i regnbuetrøyen, og det har gjort mye for meg, men det er bra at noen andre nå kan få regnbuetrøyen i et år. Men bare i ett år, så jeg kan hente meg inn igjen, sa en smørblid Sagan.

Totalt skal 4670 høydemeter forseres av herrene. Det tilsvarer en heftig fjelletappe i tre uker lange ritt som Tour de France.

Først skal Gnadenwald-stigningen, med sine 2,6 km på 10,5 prosent i snitt, klatres, før rytterne blir sendt opp Igls-stigningen syv ganger. Den er 7,9 kilometer lang med en stigningsprosent på 5,7.

Så kommer fryktede Höttinger Höll-bakken: 2,8 med 11,5 prosent i snitt. Mot slutten er det et langt strekke på vanvittige 28 prosent.

Med andre ord er ikke årets VM-trasé en løype for en rytter som Sagan.

– Er du så klar som du kan bli til søndag?

– Man kan alltids forberede seg, men utfallet kommer også an på løypen og måten rittet blir kjørt på. Etter Vuelta a España trente jeg rolig i en uke, men den siste uken har jeg hatt en del spesifikke treningsturer. Jeg er kanskje klar, men jeg vet ikke hvordan det vil gå. Vi får se på søndag.

Kaggestads tre favoritter

Mads Kaggestad levner Sagan, som hovedpersonen selv, små sjanser i kamp mot ryttere som Alejandro Valverde, Simon og Adam Yates, Vincenzo Nibali, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, Bauke Mollema og Dan Martin.