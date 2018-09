Det kan han hjelpe bergenserne med dersom han leder Molde til seier hjemme mot Rosenborg søndag kveld.

– Jeg vil at Molde skal vinne, men vi er for langt unna og da skal iallfall vi gjøre vårt for at Brann skal få sjansen til å være med i gullkampen.

– Og du vil at seriegullet skal «hem» til Bergen, hvorfor det?

– Det tror jeg de fleste vet.

Vi møter Ole Gunnar Solskjær etter at han har ledet den siste treningsøkten før søndagens storkamp mot Rosenborg på Aker stadion.

– Skjønte jeg ikke var ønsket

Solskjær innrømmer at hans forhold til Rosenborg er preget av at trønderklubben ikke ville ha ham som spiller tidlig på 1990-tallet.

– Selvsagt er det det. Jeg var i Rosenborg på treningsopphold i 1994, da jeg var Clausengen-spiller. Jeg fikk spille en av de tre internkampene den ene dagen og da gadd jeg ikke mer. Da skjønte jeg at jeg ikke var ønsket.

– Og det sitter i?

– Klart det, klart det, Jeg fikk ikke kontrakt.

– Så det korte trønderoppholdet ble ingen suksess?

– Tjaa, det spørs nå hvem det var suksess for. Det var iallfall det beste utfallet for meg at jeg ikke endte opp der, forklarer Solskjær.

– Har ingenting imot å bli kalt lillebror

For Solskjær har oppgjørene mellom Molde og Rosenborg bydd på både opp- og nedturer.

Både som spiller og trener.

– Det er litt storebror-lillebroroppgjør. Vi har ingenting imot å bli kalt lillebror. I forhold til historien, så er vi jo det. Vi har også stor respekt for det Rosenborg har fått til.

Molde-sjefen ergrer seg litt over seriepoengene som ble tapt før, mellom og rett etter kvalifiseringskampene mot St. Petersburg.

– De åtte poengene som glapp der ble skjebnesvangre. Vi må bare erkjenne at vi ikke har vært gode nok, men vi har vist at på vårt beste er vi minst like gode og bedre enn Rosenborg. Søndagens kamp kunne vært en slags seriefinale, nå handler det om ærgjerrighet og stolthet, sier Ole Gunnar Solskjær.