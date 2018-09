Marerittet fortsetter: – Han ser ut som en slagen mann

Se Felipe Andersons vakre 1-0-scoring i vinduet øverst!

– Han ser ut som en slagen mann nå, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da José Mourinho sank sammen i stolen sin etter West Hams 2-0-scoring.

Tapet på London Stadium er Manchester Uniteds tredje på bare sju ligakamper.

Etter de tre lagene øverst på tabellen har spilt sine kamper denne runden, vil de røde djevlene ha minst ni poeng opp til serielederen.

Blant lagene på øvre halvdel i Premier League, har Manchester United den svakeste målforskjellen.

En svakere sesongstart har ikke de røde djevlene hatt i Premier League-æraen, ifølge Opta.

– De er allerede så langt bak dem som har satt tempoet at det nesten er umulig å se for seg en snuoperasjon som skal ende i et trofé. Det blir en lang sesong, konstaterte Alsaker like før kampslutt.

– Verst av alt er en spillergruppe som er preget av mangel på resultater. De blir seende svakere ut enn de egentlig er. De er usikre og nøler, fulgte ekspertkommentator Petter Myhre opp.

– Praktfullt

West Ham fikk en pangstart på kampen.

Det tok bare fem minutter før Mark Noble spilte ringreven Pablo Zabaleta igjennom med en strålende stikker.

Argentineren, som har 16 Manchester-derby bak seg, slo ballen inn på første til Felipe Anderson. West Hams storkjøp satte inn sitt første mål med en frekk hælflikk.

– Det er praktfullt, kommenterte Øyvind Alsaker.

Reprisene viste imidlertid at Zabaleta var offsideplassert da han fikk stikkeren.

– Han har et bein på gal side, konkluderte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

De røde djevlene fikk ristet av seg sjokkåpningen og kom mer med i kampen. Etter 20 minutter var de uhyre nær utligning, men Romelu Lukakus heading dundret i stolpen og ut.

– Sjokkerende

Mourinhos menn slet imidlertid med å spille seg forbi West Ham-forsvaret. Bare minutter før pause ble utgangspunktet forverret.

En corner ble slått inn. Manchester United fikk ikke klarert, og Andrij Jarmolenko snappet opp ballen. Ukraineren fyrte av et skudd under hardt press. Victor Lindelöf var uheldig, og endret ballbanen med en berøring som satte David de Gea fullstendig ut av spill.