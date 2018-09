Da David Dunkleberger og Ed Sheets dro på et hagesalg i Johnstown, Pennsylvania i starten av august traff de på Willie Davis, en 66 år gammel krigsveteran med dødelig hudkreft.

Da Davis fortalte dem sin historie, viste det seg fort at hagesalget hadde et uvanlig og trist formål.

– Mot slutten, da vi kjøpte et par ting, sa han til meg: «Hvis du kjenner noen andre som er interesserte, så prøver jeg å selge alle tingene mine for å betale for en begravelse», sier Dunkleberger ifølge WJACTV.

– «Hvilken begravelse», spurte jeg. Da svarte han: «Min egen», sier Dunkleberger.

– Vil ikke være en byrde

Davis, en marinesoldat som vervet seg i seks år fra 1970 til 1976, har nådd trinn fire av sin hudkreft, og har fått beskjed av legene om at det ikke er mer de kan gjøre for ham.

Foreldrene hans ligger begravd i Culpepper, Virginia, og der er det også en plass satt av til ham. Men som med alle begravelser følger det økonomiske byrder. Davis ville ikke at disse skulle falle på hans nærmeste.

– Mange av disse tingene betyr mye for meg. Men jeg vil ikke være en økonomisk byrde for de jeg etterlater meg. Jeg vil heller gjøre noe med det, sier Davis selv ifølge Miami Herald.

Selv med store helseproblemer og jevnlige turer til sykehuset klarte Davis å finne tid og energi til å sette opp hagesalget hver helg.

Startet innsamlingsaksjon

Etter at Dunkleberger og Sheets hørte historien bestemte de seg for å starte en innsamlingsaksjon for Davis.

– Historien er hjerteskjærende. Han har tjent landet vårt lenge, så vi ville gjengjelde tjenesten slik at hans siste dager kunne bli litt mindre hektiske, og litt mer fredfulle, sier Sheets.

– Vi har alle tenkt at livene våre er vanskelige og at vi går gjennom tøffe tider. Men forestill deg å måtte bekymre deg for å selge alle eiendelen dine før du dør, bare så du kan bli begravet sammen med foreldrene dine, skriver de to på innsamlingsaksjonen.

Innsamlingsaksjonen Dunkleberger og Sheets startet har gått over alle forventninger. De startet med et mål om å samle inn 5000 dollar. I skrivende stund er det samlet inn over 57.000 dollar.

Vil hjelpe andre veteraner

Dunkleberger og Sheets skriver på siden til innsamlingsaksjonen at alle pengene som blir til overs etter at Davis' begravelse er betalt for, vil gå til å hjelpe andre veteraner som sliter. Det er etter Davis' eget ønske.

På sin egen Facebook-side uttrykker Davis sin takknemlighet overfor Dunkleberger og Sheets.

– Jeg har blitt overrasket over mengden penger som har blitt samlet inn for min begravelse. Jeg trodde ikke jeg hadde noen andre alternativer enn å selge tingene mine, skriver Davis.

– Jeg kan aldri ordentlig uttrykke hvor takknemlig jeg er overfor disse to, som valgte å hjelpe en fremmed ved å stille opp og starte denne innsamlingsaksjonen, skriver han videre.