Av og til er 2 millimeter nok, synger Anne Grethe Preus. Andre ganger er det nødvendig med 30 cm. I dette tilfellet er det sistnevnte som gjelder.

Mercedes Maybach S 560 er nemlig 30 cm lengre enn direktørbilen Mercedes S-klasse – og dermed gjør den seg fortjent til den eksklusive Maybach-betegnelsen.

De som kjenner litt til historien, vet hva det innebærer. Maybach er noe av det mest luksuriøse du kan få tak i på fire hjul.

Maybach S 560 er således ikke en bil du bare kan dra til en Mercedes-forhandler å kjøpe der og da. Den må spesialbestilles.

Men om du rett og slett ikke har tid til å vente, kan du jo benytte sjansen i bruktmarkedet. Akkurat nå ligger det nemlig en slik til salgs, klar for levering. Pris for 2018-modellen som har rullet 4.000 kilometer? Knappe 2,3 millioner kroner.

I bunnen er det altså en Mercedes S-klasse. Men Maybach-utgaven er forlenget med hele 30 cm. Her er det nemlig bakseteplassen det handler om.

Überluksus

Annonsøren kaller flaket som nok ruver godt i butikken for den ultimate luksusbilen. Det er ikke vanskelig å være enig i det. Her får du nemlig det meste.

Bare ta en titt på baksetene, for eksempel. Det er naturligvis bare to. Men de som sitter her, har til gjengjeld en ekstrem komfort. Svært god plass og fotskammel du kan hvile beina på, justerbare komfortseter med massasje, kjøling og varme, store puter både til hodet og korsryggen – ja, og oppvarmede dørpaneler!

Her er bilen som ligger til salgs i Norge. Faksimile: Finn.no

Sjefen i baksetet

De som kjøper en slik bil, har nok i utgangspunktet tenkt å okkupere setet bak passasjersetet foran. Det forsetet kan jo skyves helt fram, slik at du mer eller mindre kan ligge, om det skulle være ønskelig.

Mellom baksetene er det en diger midtkonsoll. Her er det blant annet kjøleskap og bord som kan felles ut.

Det er greit å dra på langtur, da!

Underholdning

Komfortbelysning er selvsagt også på plass. Her kan det se ut som du er på en nattklubb, om du ønsker det.

Hvis du ligger og vrir deg, og ikke får sove, kan du jo la deg underholde, i stedet. Du kan se på film, spille musikk eller høre på radio, og styre alt fra din plass i baksetet. Her har ikke sjåføren noe han skulle ha sagt.

Men for all del, den som sitter bak rattet, har liten grunn til å klage ...

En herre med dress (og vest!) er nok det mest vanlige synet i baksetet på en slik bil.

Mye krefter

Han eller hun som sitter bak rattet, råder nemlig over en ekstrem motor. V8-eren på 4-liter byr på 469 hk. Nok til å sende selv denne digre bilen fra stillestående til 100 km/t på bare 4,8 sekunder.

Firehjulsdrift har den også – så du kan få brukt kreftene også når underlaget ikke nødvendigvis er helt topp.

Noe du bør vurdere, før du ringer banken og sjekker finansieringen? Tja, verditapet kan fortsatt være nok til å slå en vanlig stakkar konkurs. Deler og vedlikehold koster det hvite ut av øyet – og hvis du skal bruke den som familiebil, kan du fort ende opp med de mest bortskjermte ungene i gata.

Men det er det kanskje verdt?

