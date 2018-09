Fredag ettermiddag ble alle veier ut av Danmark stengt i en massiv politijakt.

Klokken 19 fredag kveld opplyste dansk politi at de hadde funnet den svenskregistrerte Volvoen som de etterlyste tidligere på dagen.

Siden har det ikke vært mye informasjon å få om hva som var bakgrunnen for den enorme aksjonen.

Klokken 13.45 lørdag holdt Københavnspolitiet en pressekonferanse om fredagens hendelser.

To forskjellige saker

Sjefspolitiinnspektør, Jørgen Bergen Skov, sa under pressekonferansen at fredagens operasjon dreier seg om to forskjellige saker.

Den ene saken er en sikkerhetssak som Politiets etterretningstjeneste i Danmark (PET) etterforsker som en trussel mot spesifikke personer.

– Det har seg slik at PET har arbeidet med en sak hvor spesifikke enkeltpersoner er truet på livet, sa Skov under pressekonferansen.

Det var i forbindelse med denne saken at det ble slått alarm da en sort, svenskregistrert Volvo stakk av da den ble forsøkt stanset av dansk politi.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hvem personene som har mottatt truslene er, men Skov opplyste at de på nåværende tidspunkt er i sikkerhet.

Annen kriminalitet

Senere viste det seg derimot at bilen ikke hadde noe med sikkerhetstrusselen å gjøre allikevel.

– Det er ikke noe som tyder på at den bilen vi forfulgte i går, den sorte, svenskregistrerte Volvoen, har noe med sikkerhetstrusselen å gjøre, sa Skov under pressekonferansen.

FULL STANS: Fredagens politioperasjon skapte kaos på danske veier. Foto: Nils Meilvang

Personene med tilknytning til den sorte Volvoen har ifølge politiet vært delaktig i en annen kriminell episode.

– Bilen ble senere funnet på Sjælland og vi har anholdt to personer, som nå er løslatt igjen, sa Skov og la også til:

– Det kan hende de var verdens mest uheldige kriminelle.

Skov ville ikke gå nærmere inn på hva slags kriminalitet personene med tilknytning til Volvoen var involvert i.

Ingen grunn til uro

Politiet beklaget også dersom fredagens politiaksjon fikk folk til å føle seg utrygge og sier at det ikke er noen grunn til å være redd etter fredagens politiaksjon.

– Det dreier seg om en trussel mot spesifikke personer og ikke en generell trussel, sier Skov.

Mange har reagert på at det har kommet ut så lite informasjon om hendelsen som stengte av hele Danmark fredag ettermiddag. Årsaken til at politiet har vært så tilbakeholdne med informasjon, er ifølge Skov at sakene først måtte etterforskes ferdig.

– Når vi får informasjon i en sak som truer folks liv, så agerer vi i forhold til det verste som kan skje, sa Skov under pressekonferansen.