Resultatet av Christine Blasey Fords løgndetektortest var ett av flere beviser som ble trukket frem under torsdagens høring i Senatets justiskomité.

Under den dramatiske høringen, som nok vil bli husket i flere tiår fremover, forklarte Ford seg om voldtektsforsøket hun hevder hun ble utsatt for av Brett Kavanaugh for 36 år siden.

I detaljer forklarte hun seg om episoden fra festen en sommerdag i 1982.

Forklarte seg

Løgndetektortesten ble gjennomført 7. august, en uke etter at Ford skrev et brev til senator Dianne Feinstein, hvor hun åpnet opp om overgrepet. Det skriver CBS News.

Under testen ga Ford sin forklaring om hva som skjedde på festen i 1982, at Kavanaugh holdt henne nede i en seng, prøvde å kle av henne og holdt hånden over munnen hennes slik at hun var redd hun ville bli kvalt.

Nå er både spørsmålene hun fikk, og resultatet av løgndetektortesten, frigitt.

To av spørsmålene hun fikk var:

Er noen del av din forklaring usann?

Har du funnet på noen del av forklaringen din?

Ford svarte «nei» til begge deler.

Lyver ikke

Ifølge rapporten fra løgndetektortesten ga testen ikke noe utslag om at Ford snakket usant da hun ga svarene.

Jerry Hanafin, som gjennomførte løgndetektortesten, sier også til CBS News at det er usannsynlig at Ford løy under testen uten å vite om det. Med det menes at man lyver om noe fordi man faktisk tror at det er sant, og at det dermed ikke får utslag på testen.

Samtidig anerkjenner Hanafin at det alltid vil være noen som mener at løgndetektortester ikke er pålitelig vitenskap, uavhengig av resultatet.

Vil ha etterforskning

Fredag vedtok Senatets justiskomité å godkjenne nominasjonen av Kavanaugh som høyesterettsdommer i USA. Saken skal dermed gå videre til Senatet, som skal stemme over om Kavanaugh godkjennes eller ikke.

Men flere av komiteens medlemmer har bedt om at avstemmingen i Senatet utsettes, slik at overgrepsanklagene kan granskes nærmere.

Sent fredag kveld meldte Det hvite hus at Trump har bedt FBI om å sette i gang en ukes gransking av anklagene.