Klokken 19. i går kom den foreløpige siste oppdateringen fra dansk politi.

De opplyste at de da hadde funnet den svarte, svenskregistrerte Volvoen som de etterlyste tidligere på dagen.

– Operasjonen fortsetter, sa sjefspolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på pressekonferansen, men sier at de må holde informasjonen for seg selv inntil videre. Han ville ikke svare på om de tre etterlyste personene i bilen var pågrepet.

– Vi kan ikke lette på sløret om hva det handler om.

Danske medier skriver at politiet sent i går sentrerte etterforskningen rundt en liten landsby Espe på Midtfyn.

Ekstra bladet skriver at det var kriminalteknikkere på stedet, og at politiet sendte opp droner. De ville derimot ikke kommentere hvorfor de befant seg i den lille landsbyen.

Det er foreløpig ikke opplyst om noen pågripelser. Politiet vil ikke svare på spørsmål av hensikt til etterforskningen.

Storebeltsbroen ble stengt i flere timer fredag. Politiet vil foreløpig ikke fortelle hva som utløste den massive menneskejakten. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

– Må ha særdeles tungtveiende grunn til å holde tett

DR Nyheder skriver at danske borgere er frustrerte over den manglende informasjonen.

Tidligere sjef for Politiets etteretningstjeneste i Danmark (PET), Hans Jørgen Bonnichsen, sier til DR at han forventer at myndighetene holder kortene så tett til brystet.

– Det er en del bekymrede mennesker rundt omkring, men ingen forklaring. Det må være en særdeles tungtveiende grunn til det, men kunne man ikke i det minste for å berolige fortelle hva slags kriminalitetstype det er, og hvorfor det er så utrolig viktig å holde tett om informasjonen, sier Bonnichsen til DR.

Han støttes av tidligere etterforskningsleder Bent Isager, som sier til danks TV 2 at han forventer en redegjørelse i løpet av dagen.

– De må rettferdiggjøre hvorfor at de satte i gang en så helt usedvanlig stor menneskejakt, sier Isager.

Politiet i København skrev lørdag morgen på Twitter at de fremdeles ikke vil si noe mer om aksjonen.

I forlængelse af gårsdagens store politioperation er vi i igang med efterforskningen. Vi forventer ikke, at kunne sige mere foreløbigt, men melder ud når der er nyt om sagen#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 29, 2018

PET og forsvaret bisto

Danske myndigheter stengte fredag ettermiddag Øresundsbroen og Storebæltsbroen samt fergetrafikken til Sverige og Tyskland.

Forsvaret deltok ifølge nyhetsbyrået Ritzau i politiaksjonen. Militærhelikoptre skal være observert i luften.

Ifølge DR Nyheder jaktet politiet på flere personer, og det er dette som er grunnen til stengingen av Danmarks to største bruer og innstillingen av ferjetrafikk. Politiets Efterretningstjeneste (PET) var også involvert i aksjonen, ifølge kanalen.

– Større politiaksjon på gang. Derfor er bruer stengt og ferjer mellom Rødby-Puttgarten og Gedser-Rostock stengt, skrev politiet i København på Twitter.

