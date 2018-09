Etter et døgn fikk «dramaet» i Odense Zoo en lykkelig slutt, melder Danmarks Radio.

Dyrepasser Sandie Hedegård Munck sier at kidnappingsdramaet startet da hun oppdaget at et par homoseksuelle pingvinhanner hadde stjålet ungen til et pingvinpar.

– Jeg tenker at hunnen var ute for å bade, og så var det hannens tur til å passe ungen, sier Munck.

Det er ifølge dyrepasseren ikke vanlig at pingviner kidnapper en unge. De er riktignok veldig interesserte i egg og unger, sier hun.

– Hanner får ikke unger, for de legger jo ikke egg. Så det er jo god trening å passe på ungene. De er ofte hjelpsomme, så hvis hannen glemmer å passe egget, kan vi alltids gi det til et slikt par, fortsetter hun.

Danmarks Radio opplyser at nettopp foreldrenes adferd er avgjørende for ungens skjebne. Hvis det ser ut som de ikke leter etter ungen, får de homoseksuelle pingvinene lov til å beholde den.

Dyrepasser Munck sier at selv om det homofile pingvinparet ble fratatt sitt «pleiebarn», er det fortsatt håp: Dyrepasseren har nemlig gitt paret et egg fra en enslig pingvinmor, som ikke selv ville klare å ruge på egget.