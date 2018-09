Hazard forklarer den fenomenale formen: – Forskjellen er stor

Se Hazard magiske vinnermål mot Liverpool i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

– Du kan se det på banen. Vi har andre spillertyper, spillere vi ikke hadde forrige sesong. De liker å ha ballen. Vi har mer ballbesittelse enn tidligere.

Slik beskriver Hazard livet under Sarri overfor den britiske avisen The Times.

Det belgiske driblefantomet har fått en pangstart på sesongen.

I løpet av 431 minutter på gresset – tilsvarende i underkant av fem fulle kamper – har han stått for seks scoringer og to målgivende pasninger for Chelsea.

27-åringen mener Sarris offensive spillestil har hatt sitt å si for kalasformen.

– Angrepsspillerne tjener på det. Vi er borti ballen oftere, får flere muligheter til å skape sjanser, kan drible mer og får flere sjanser til å skyte på mål. Sarri er en manager som liker å ha ballen. Forskjellen er stor, siteres Chelseas største stjerne.

Mer involvert

At Hazard har vært mer involvert i spillet enn forrige sesong, støttes av tallene fra statistikknettstedet Whoscored.com.

Forrige sesong slo 27-åringen 40 pasninger i snitt per kamp i ligaen. Hittil har han slått 57, en økning på nesten 50 prosent.​

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener nettopp de elementene belgieren trekker frem er årsaken bak den fenomenale sesongstarten, og viser til hvordan Napolis angrepsspillere gnistret under Sarris ledelse forrige sesong.

– I Napoli var hele laget bra, men spesielt de offensive spillerne gjorde ting du ikke trodde de skulle få til. Insigne, som spilte i samme posisjon som Hazard, har hatt sin beste tid på fotballbanen under Sarri, påpeker Stamsø Møller, og legger til:

– Men han holdt venstresiden og gjorde mange av de samme tingene. Hazard er mye mer uforutsigbar, og enda mer avhengig av å gjøre alt selv. Nå er han mye mer involvert. Han slipper å tenke så mye uten ballen som han gjorde under både Mourinho og Conte.

– Han spiller bare på 80 prosent

På pressekonferansen i forkant av storkampen mot Liverpool ble Chelseas manager pepret med spørsmål om sin brennhete stjernespiller.

– Han er en av de beste i verden. Jeg er helt overbevist om at han kan forbedre seg. Hvis han kan forbedre seg på trening, kan han kanskje komme opp på 100 prosent. Jeg mener vi bare har sett 75-80 prosent av potensialet hans. Om han kan forbedre seg, kan han bli verdens beste, siteres Sarri av Football London.