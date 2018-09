Therese Johaug er forbedret på at hun kan bli utsatt for hets når hun returnerer etter dopingutestengelsen.

Verdenscupåpningen er i finske Ruka, samme sted som de norske utøverne ble hetset for to år siden.

Den gangen var det satt opp et skilt mellom smørebodene og arenaen som sammenlignet det norske laget med Øst-Tyskland, som hadde et beryktet dopingprogram.

På plakaten stod det:

DDR Norway

SKI TEAM =

DOPING TEAM

– Veldig forbedret på det

I tillegg var det tegnet en sprøyte. Johaug forventer lignende stunts.

– Jeg tror nok det kommer til å dukke opp en plakat ved løypen når jeg kommer dit. En plakat om meg. Jeg er veldig forberedt på det, sier hun til Aftonbladet.

– Folk må gjøre det de mener er rett for dem, så skal jeg gjøre det jeg mener er rett for meg og være sammen med de som gir meg energi. Det som har skjedd, har skjedd. Jeg har tatt straffen jeg har fått, fortsetter Johaug.

Hun forventer også blandet mottakelse fra konkurrentene.

– Jeg vet at det sikkert blir både og. En del kommer til å synes at det er bra å ha meg tilbake, og så finnes det kanskje noen som kommer til å være negative med tanke på det som har skjedd. Jeg tenker det er naturlig. Jeg kan ikke gjøre noe med hva andre tenker og føler. Det er viktig å være trygg på seg selv og være sammen med de personene som står meg nære og gir meg energi. Og være forbedret på at folk kommer til å være negative, sier Johaug.

– Over streken

I Ruka 2016 var det flere som reagerte på dopingplakaten som var hengt opp. Niklas Dyrhaug kom med klar tale da TV 2 viste ham bildet av plakaten.

– Dette synes jeg er over streken, sa han.

– Vi er forberedt på at det kommer til å bli stilt mange spørsmål om det som er skjedd i Norge. Men det er langt, langt unna virkeligheten å påstå at Norge er en dopingnasjon. Derfor blir jeg trist og lei meg når jeg ser noe slikt, sa Dyrhaug den gang.