VM-stjernen snakker ut om sin utrolige forvandling: – Det er prisen vi må betale

Héctor Herrera (28) er en av Mexicos desidert beste spillere. Han har 70 landskamper for «El Tri». Og han er kaptein i den portugisiske storklubben Porto.

Blant de som lot seg imponere stort av ham under sommerens fotball-VM, der Mexico åpnet med å slå regjerende mester Tyskland, er TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det er en ganske komplett midtbanespiller. Han er veldig god med ball, og også krigersk. Nesten hver gang jeg ser ham, blir jeg imponert. Han vinner ballen og gjør konstruktive ting med den. Jeg tror han hadde passet godt i Premier League, han er en spiller som kunne gjort det bra under for eksempel Klopp eller Pochettino. Han vil ha ballen og har mye energi. Jeg mener han er litt for god til ikke å spille for en av de 10-15 beste lagene i Europa. På midtbanen til Tottenham trengs det konkurranse, jeg tror han kunne vært en bra mann for dem, sier han.

Nå får Herrera voldsom oppmerksomhet i hjemlandet for å ha gjennomgått plastisk kirurgi i kjølvannet av sommerens VM. 28-åringen har operert både nese og ører, og meddelte det hele i en pressemelding i sommer.

– Jeg ønsker å informere dere om at i disse to ferieukene, så bestemte jeg meg for å gjennomgå en behandling og at jeg nå har kommet meg helt. For å unngå spekulasjoner og med den åpenheten jeg alltid har hatt, meddeler jeg at for å puste bedre og forbedre prestasjonene mine har jeg gjennomgått neseplastikk, i tillegg til øreplastikk, skrev Herrera.

Så takket han for alle lykkeønskninger, og han takket familien og teamet sitt. Han skrev under med «Din venn, Héctor Herrera.»

Han hadde forandret på utseendet sitt. Nesen var operert, og det samme var ørene. Herrera har alltid vært lett gjenkjennelig med sine utstående ører.

PAPPA? MIN SØNN? Dette er en av mange memes som latterliggjør utseendet til Héctor Herrera.

Dessverre er det også noe han har blitt mobbet for i årevis. Utseendet hans har konstant vært gjenstand for ondskapsfulle vitser. På internett kryr det av memes som latterliggjør ham.

I meksikanske GQ snakker nå Herrera ut i en artikkel som blant annet tar for seg hans utseendemessige forandringer. Der får han spørsmål om det utseendemessige aspektet får for mye oppmerksomhet i dag.

– Jeg mener image er veldig viktig, men mener også at det viktigste er det som er på innsiden. Hvordan du er som person er mye viktigere enn imaget du viser, sier Herrera.