– Hver gang det er noe spektakulært, blir det utelatt fra kvinnenes rute. Men det er jo der all medieoppmerksomheten er. Det er synd, sukker Uttrup Ludwig overfor den danske avisen Ekstra Bladet.

På søndag har herrene en knalltøff avslutning på den allerede tøffe løypen som strekker seg fra Kufstein til VM-byen Innsbruck.

Etter siste runde i Innsbruck svinger de av mot den beryktede Höll-bakken, også kalt «Highway to Höll» – den er bare 3,2 kilometer lang, men har en gjennomsnittsstigning på 11,5 prosent og er 28 prosent på det bratteste.

Den svinger kvinnene unna.

– De tror eggstokkene våres skal falle ut

Uttrup Ludwig hevder hun ikke bare er irritert fordi hun er en sterk klatrer og ville hatt en fordel opp til Höll. Hun argumenterer med at kvinnene blant annet ikke kjørte ørkenstrekket i Qatar-VM, hvor det ble store splittelser på herresiden.

– Kanskje er det fordi kvinnesykling fortsatt er et relativt nytt begrep. Man ser for seg at de tenker at dersom vi sender kvinnene opp noen slike stigninger eller ut i ørkenen, så faller nok eggstokkene deres ut, siteres det danske VM-håpet.

– Jeg håper ikke de tror at vi ikke kan håndtere det. Nivået i kvinnefeltet er blitt markant høyere, og blir bare bedre og bedre, følger hun opp.

Langt kortere distanse

Höll-bakken er den eneste herrene bestiger som kvinnene ikke skal over. På vei til Innsbruck skal begge over Angerberg, samt den bratte Gnadenwald-bakken med en maksstigning på 14 prosent.

Stigningen i løypen i Innsbruck skal derimot kvinnene bare over tre ganger, som følge av at de sykler halvparten av rundene herrene gjør.

Totalt er kvinnedistansen 100 kilometer kortere.

Det synes imidlertid Uttrup Ludwig er helt greit.

– Jeg kan godt unnvære de transportkilometerne som er i herreløp. Det kan bli litt kjedelig å se på. Vår distanse er fin. Den er lang nok til at det er hardt, og kort nok til at det ikke er kjedelige transportstrekk, mener hun.

Norgesmester Vita Heine stilte seg i juni uforstående til den massive kritikken som har vært mot at kvinnene ikke skal opp til «Highway to Höll».

– Det er kupert nok, så jeg ser ikke hvorfor de klager på at de ikke har den kjempebratte bakken. Det er kanskje noen som klager fordi de ser at det hadde vært til fordel for dem personlig, men det er kupert nok. Damene har en kortere løype enn herrene, så man kan ikke ha alt likt, sa Heine til nettstedet procycling.no.

Susanne Andersen

Stine Borgli

Vita Heine

Ingrid Lorvik

Katrine Aalerud