Ifølge New York Times har Facebook blitt utsatt for et angrep som rammer opp mot 50 millioner brukere, som har fått personlige opplysninger på avveie.

Facebook skriver i en pressemelding at de oppdaget sikkerhetsbruddet tirsdag denne uken. En svakhet i det kodingen på det sosiale nettverket skal ha latt hackere overta kontoer.

Facebook skal nå ha fikset sikkerhetshullet, og har kontaktet myndighetene. De vet foreløpig ikke hvem som står bak angrepet, eller hvor omfattende de var.

– Vi har nettopp åpnet etterforskningen, og vi vet fremdeles ikke om disse kontoene ble misbrukt, eller om noen fikk tilgang på kontoinformasjon, skriver selskapet i pressemeldingen.

90 millioner rammet

Over 90 millioner Facebook-brukere måtte logge ut av sin konto fredag da selskapet jobbet med å tette hullet.

Ifølge avisa The Guardian falt Facebook-aksjen med tre prosent til $163.78 i ettermiddag.