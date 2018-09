Flere hus og familier har blitt tatt av bølgen, ifølge lokale myndigheter og indonesiske medier.

– Tsunamien traff Palu, bekrefter Rahmat Triyono, leder for det indonesiske jordskjelvsenteret. Palu er en by med om lag 350.000 innbyggere og ligger nærmere 80 kilometer fra der skjelvet hadde sitt episenter.

Det kraftigste skjelvet ble registrert 10 kilometer under jordoverflaten, rundt 56 kilometer nordøst for byen Donggala i provinsen Sentral-Sulawesi på øya Sulawesi. Det hadde en styrke på 7,5, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet utløste en tre meter høy tidevannsbølge som slo inn over byen Pula. Bilder på sosiale medier viser bølgen som treffer land og hvordan folk roper og forsøker å løpe unna.

Det kraftigste skjelvet fant sted klokken 12.02 norsk tid etter flere mindre skjelv tidligere fredag, blant dem et skjelv som ble målt til styrke 6,1. I dette skjelvet mistet én person livet og ti ble skadd. Mange bygninger er også skadd i jordskjelvene.

Talsperson Sutopo Purwo Nugroho ved det nasjonale krisehåndteringsbyrået sier at jordskjelvene har gjort mye skade i Donggala-området, hvor det bor 300.000 mennesker.

– Innbyggerne løp ut av husene sine i panikk, sier Sutopo.

– Folk blir oppfordret til å være på vakt. Det er bedre å ikke være i et hus eller en bygning fordi muligheten for etterskjelv gjør at det kan være farlig å oppholde seg innendørs. Folk oppfordres til å samle seg i trygge områder og unngå hellende terreng, sier Sutopo.

Tidligere i år mistet minst 550 mennesker livet i en serie jordskjelv på ferieøya Lombok og naboøya Sumbawa.