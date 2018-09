Maurizio Zanfanti (63) var kjent i Rimini for å ligge med 200 turister hver sommer.

Sommeren er nå over i badebyen, og onsdag denne uken, var det slutt for byens, og kanskje Italias største elsker.

Ifølge ærverdige The Times (krever innlogging) døde 63-åringen mens han hadde sex i en bil med en langt yngre kvinne.

Kvinnen ringte ambulanse da han fikk pusteproblemer, men livet sto ikke til å redde. Zanfanti døde av hjerteinfarkt.

Innkaster

Avisen siterer borgermesteren i Rimini på at «byen har mistet en nattens legende».

Zanfanti eller «Zanza» som han var kjent som lokalt, begynte å jobbe som innkaster på nattklubben Blow Up i Rimini i 1972.

På 80-tallet kokte det i byen og titusenvis av nordmenn, svensker, dansker og andre turister strømmet til for å danse, drikke og sole seg.

«Zanza» ble fort lagt merke til, med sitt lange blonde hår, sine gullkjeder og sine åpne skjorter. I gjennomsnitt hadde innkaster-casanovaen 200 kvinner på overnattingsbesøk hver sommer, alle turister.

6000 kvinner

Totalt skal den nå døde mannen ha hatt sex med over 6000 kvinner siden 1972.

Ifølge Corriere della Sera drev den populære playboyen nå en strandbar etter at Riminis storhetstid falmet. Den italienske storavisen har også snakket med flere skandinaviske kvinner som kjente Zanfanti, alle beskriver ham i svært rosende ordelag.

Selv hevdet han alltid at nøkkelen til sin suksess på sjekkemarkedet var at han alltid var vennlig og snill med sine erobringer. I et intervju i hevdet han at han la sin storstilte sjekking på hylla i 2016. Samme år var han hedersgjest da en gruppe svenske kvinner dro på gjenforeningsfest på Blow Up.

– Alt sammen var bare promotering av Rimini. Jeg tror jeg gjorde mer enn hundre reisebyråer.

Kilder: Corriere Della Sera, The Times, Il Resto del Carlino